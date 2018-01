Què hi ha darrere la mort de la noia que va caure d'un cinquè pis per Cap d'Any

La noia que va morir l'1 de gener a les 6.30 de la matinada quan va caure d'un cinquè pis d'un edifici del carrer Aribau de Barcelona intentava fugir desesperadament de l'habitatge. Hauria volgut escapar-se d'una possible agressió masclista, segons ha pogut saber aquest diari a partir de fonts amb accés a informació de la investigació.

La víctima de l'accident havia sortit per celebrar el Cap d'Any amb dues amigues, una de les quals va conèixer un home, segons les indagacions dels Mossos d'Esquadra. Quan van donar la nit de festa per acabada, tots quatre van anar al pis del carrer Aribau. La noia que finalment va morir i una de les amigues se'n van anar a dormir mentre que l'altra amiga es va quedar amb l'home que havia conegut.

A la matinada, la noia que era amb l'home li hauria parat els peus quan ell intentava mantenir-hi relacions sexuals o continuar-les, i ell va respondre de manera agressiva, amb una discussió a crits especialment violenta. A causa d'això l'accidentada i l'altra noia que dormia es van despertar i, espantades, es van tancar al lavabo del pis, segons les indagacions que han fet els Mossos.

Va ser llavors quan la noia de 27 anys va sortir per la finestra del lavabo per intentar accedir a una altra finestra o balcó, per fugir o avisar algun veí, però va relliscar i va caure daltabaix. Els Mossos d'Esquadra no confirmen ni desmenteixen la cadena de fets que van dur a la caiguda mortal, tan sols admeten oficialment que el cas s'ha investigat i s'ha dut als jutjats com una mort accidental.