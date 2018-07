El govern espanyol restableix la sanitat universal

La sanitat torna a ser un dret bàsic de tota persona a Espanya. El govern espanyol de Pedro Sánchez ha restituït la sanitat universal amb l'aprovació d'un decret aquest divendres que deixa sense efecte la reforma feta pel PP que va deixar sense targeta sanitària els immigrants en situació il·legal a l'Estat. La ministra de Sanitat, Carmen Montón, ha explicat que l'aprovació de la norma suposa que el dret torna a estar lligat "a la condició de ciutadania" i es deslliga de "la condició d'assegurat".

La titularitat de l'accés a la sanitat serà per als que tinguin nacionalitat espanyola i per als estrangers amb residència a Espanya, però s'inclourà també els col·lectius no registrats com a residents, posant, però, condicions per evitar els abusos. Entre els condicionants, hi ha el fet d'oferir l'atenció sanitària gratuïta sempre que no hi hagi "un tercer" obligat a pagar-ho, com seria el sistema de salut d’origen dels turistes, per exemple.

La ministra ha defensat que la mesura no dispararà el cost de la sanitat pública, i ha recordat que s'està atenent la crida de diversos organismes internacionals que "han censurat l'exclusió sanitària” que ha atribuït a l'anterior govern espanyol de Mariano Rajoy. "Una societat justa no deixa ningú enrere", ha reblat Montón.

Amb aquest canvi, la sanitat es converteix en un "dret de tota persona" i es torna a l'escenari d'universalitat que s'havia marcat fa anys el ministre Ernest Lluch, ha insistit la ministra recordant la figura del polític català que va ser el primer socialista a ocupar la cartera de Sanitat. El govern de Sánchez va agafar el compromís de restituir la sanitat universal els primers dies després d'accedir al poder.

La consellera de Salut, Alba Vergés, va rebre amb satisfacció l'anunci de Sánchez d'aprovar el decret sobre la sanitat fa setmanes i va recordar els intents fets des de la Generalitat per garantir l'atenció a tothom i que van ser sempre bloquejats per l'Estat. Primer es va aprovar una norma el 2015 que evitava l'exclusió del sistema sanitari dels immigrants sense regularitzar a Catalunya. Fa poques setmanes el TJSC va donar la raó al recurs presentant pel llavors govern de Rajoy i la va deixar sense efecte.

El Parlament també va aprovar més tard una llei d'universalització sanitària, que el govern espanyol va acabar recorrent al Tribunal Constitucional i que va acabar suspenent-la. Vergés ja ha demanat a l'executiu de Sánchez que retiri el recurs sobre aquesta norma catalana.