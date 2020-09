L'ús del metro cau un 43% respecte al mateix dia de l'any passat

Moltes famílies de Barcelona han optat per buscar alternatives al metro en el primer dia de classe. Segons les dades que ha fet públiques la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, des de les set del matí fins a les deu hi ha hagut un increment de passatgers del 17% respecte dilluns passat però, tot i l'augment, el percentatge és molt baix si es compara amb el mateix dia de l'any passat, quan va ser un 43% superior. Cal tenir en compte que una part d'aquest descens en l'ús del transport públic pot ser causa de l'augment de l'atur o del fet que actualment hi ha més gent teletreballant que ara fa un any. Sigui com sigui, les dades no són gens tranquil·litzadores.

La regidora ha fet una crida als barcelonins a "recuperar la confiança en el transport públic" i ha recordat que és positiu per al medi ambient i també per a l'economia, ja que incrementa la velocitat dels transportistes, que, com que troben menys vehicles, es mouen amb més facilitat per la ciutat. Per fomentar l'ús del transport públic, TMB funciona al 100% amb reforços a les hores punta, com ja s'ha pogut notar aquest matí. També s'ha recuperat l'hora punta de la tarda, que és a partir de les cinc, quan molts nens surten de l'escola. Durant la pandèmia s'havia suprimit aquest reforç ja que, amb les escoles tancades, no hi havia tanta demanda. A partir d'avui, a la tarda funcionaran 11 trens més, repartits per les línies L1, L5 i L2.

Alarcón ha aprofitat per felicitar les persones que aquest matí s'han mogut en metro perquè "totes portaven mesures d'autoprotecció", és a dir, mascaretes. La regidora ha destacat que és gràcies a aquest fet que al transport públic es poden reduir les distàncies de seguretat.

Pel que fa al trànsit privat, l'increment durant el dia de la tornada a l'escola ha estat del 7,5% i ha provocat congestions a les rondes i als accessos de la ciutat. És el dia que hi ha hagut més cotxes a Barcelona des de l'inici de la pandèmia. Tot i aquest augment, a la ciutat encara hi ha un 9% menys de vehicles que ara fa un any.

Pintar els trens "va contra la salut"

La regidora ha lamentat, però, que algunes persones es dediquen a pintar combois i que, en una sola nit, van quedar afectats fins a vuit trens. Alarcón ha advertit que aquesta pràctica "no es pot veure amb un somriure i s'ha de condemnar perquè va contra la salut de tothom", ja que els trens afectats no poden circular i per tant hi ha menys vagons per als usuaris. Aquesta nit, segons la regidora, en una operació conjunta entre Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i TMB, s'ha detingut cinc persones que pintaven trens.