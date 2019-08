Una dona denuncia un robatori i abusos i coincideix amb l'autor a la comissaria

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove com a presumpte autor d'un robatori violent i abusos sexuals després que la víctima coincidís amb ell a la comissaria de Barcelona on va denunciar els fets. La dona va anar divendres a les nou del vespre a la comissaria de l'Eixample, situada a la plaça Espanya, per denunciar el robatori amb violència i els tocaments que havia patit el 19 d'agost. Un cop a les dependències policials, la dona va identificar un noi que també esperava a la recepció de la comissaria com un dels joves que l'havien agredit.

La víctima va alertar els agents que havia reconegut un dels autors, amb qui havia coincidit allà per casualitat. Els Mossos el van identificar i el van detenir pels fets que la dona denunciava: per un delicte de robatori i un altre d'abusos. El jove passarà a disposició judicial les pròximes hores.