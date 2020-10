Expulsen quatre famílies d'un bloc buidat per un fons inversor per revendre'l

La filla de l'Antonio està complint un confinament preventiu perquè una companya de classe ha donat positiu de covid-19. Aquest matí, però, la seva situació encara s'ha complicat més: els han desallotjat del pis que ocupaven. La comitiva judicial estava preparada per fer efectiva l'ordre d'expulsió, però el covid-19, com tantes vegades en aquesta pandèmia, ha provocat un canvi de plans. Si a les 9 del matí la comitiva era dins del bloc i preparada per tirar endavant el desallotjament, a les 14 h encara estava intentant trobar una solució, que finalment és que l'Antonio i la seva filla -menor d'edat- abandonin definitivament el seu pis i siguin traslladats a un allotjament social. És a dir, tot i el confinament, el desallotjament s'ha executat.

Aquesta no ha sigut l'única expulsió a l’edifici de l'Antonio, al carrer Aragó 477 de Barcelona, sinó que tres famílies més també s'han vist forçades aquest matí a deixar casa seva. La convocatòria de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) era a les 7.30 del matí, però una hora abans ja hi havia desenes de persones concentrades al portal amb l'objectiu d'aturar el desallotjament de les quatre famílies. Una desena de furgonetes de les unitats ARRO dels Mossos d'Esquadra han fet acte de presència pocs minuts després, a les 8 del matí, per facilitar l'entrada a la comitiva judicial. Amb tensió però sense enfrontaments, la policia ha tret a pes els activistes concentrats al portal i la comitiva judicial ha entrat a l'edifici.

Així, l'Angie, que viu sola, la Parima, amb dos fills menors, la Mariela, també amb dues criatures al seu càrrec, i l'Antonio i la seva filla han viscut els últims moments a la que ha estat casa seva des de l'any 2017. En aquell moment la PAH els va ajudar a trobar habitatge i havien acabat entrant en quatre pisos buits en aquest immoble del carrer Aragó. La seva estada s'ha acabat amb un desallotjament que, encara que l'entrada de la comitiva judicial no ha comportat conflictes, no ha sigut gens fàcil: a banda de la situació de l'Antonio, l'Angie ha hagut de ser traslladada ràpidament a l'hospital per operar-la d'urgència d'una patologia que ja feia temps que patia però que el desnonament ha accelerat.

651x366 Un veí de l'edifici abocat en un balcó on hi ha una pancarta reclamant el dret a l'habitatge / PERE TORDERA Un veí de l'edifici abocat en un balcó on hi ha una pancarta reclamant el dret a l'habitatge / PERE TORDERA

I tot això ha transcorregut sota l'atenta mirada dels manifestants de la PAH, que després de ser expulsats de l'entrada de l'edifici s'han quedat per donar suport als desallotjats. També hi era la regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Lucía Martín, que s'ha mostrat molt crítica amb la Generalitat, a qui demana que "exerceixi les seves competències en habitatge". "L'únic que han fet és desplegar un dispositiu policial absolutament desproporcionat", ha etzibat. En aquest sentit, Martín ha explicat que aquest desallotjament és "un altre despropòsit" il·legal.

Tant des del consistori com des de la PAH apunten que el propietari del bloc -Norvet, un gran tenidor israelià- té l'obligació legal d'oferir un lloguer social a les famílies, cosa que no ha fet. És per aquest motiu que l'Ajuntament ja ha iniciat un expedient sancionador que pot arribar a multes de 90.000 euros.

Un conflicte que ve de lluny

I aquest no és el primer expedient sancionador que el consistori barceloní interposa a Norvet, ja que n'hi ha un altre de presentat que denuncia que el fons d'inversió tenia pisos buits. I és que les converses entre l'Ajuntament i Norvet es remunten a l'any 2017, justament quan les persones avui expulsades van entrar a viure al carrer Aragó. Durant les converses -a les quals també hi era present la PAH- es va arribar a un principi d'acord amb l'empresa propietària per oferir un lloguer assequible. Segons apunten fonts de les negociacions, finalment aquesta se'n va desdir i el conflicte ha acabat amb quatre desallotjaments i sense cap oferiment de lloguer social.

El mateix any que es van iniciar les converses amb Norvet per oferir un lloguer social, l’Ajuntament de Barcelona va advertir la immobiliària perquè feia obres integrals al mateix edifici del carrer Aragó 477 sense tenir permís. Una pràctica cada vegada més freqüent: una gran immobiliària o un fons d’inversió compra un edifici sencer amb llogaters inclosos, perquè així surt més barat; extingeix els contractes temporals i ofereix diners als veïns que tenen rendes antigues perquè se’n vagin. Un cop buit, el reforma i el ven, i obté un benefici altíssim en poc temps. Aquest va ser l’objectiu de Norvet l’any 2017, però quan van aconseguir buidar la majoria de pisos, es van trobar que n'hi havia d'ocupats, com era el cas dels de l’Angie, la Parima, la Mariela i l’Antonio. I mentre els desallotjats baixaven per l’ascensor, per les escales pujaven els treballadors de l’empresa d’alarmes per assegurar els habitatges, perquè així el gran tenidor tingui via lliure per revaloritzar-los.