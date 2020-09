La data de desnonament revolta el Gimnàs Social del Raval

20 de gener del 2021. És la data que pesa com una llosa sobre el Gimnàs Social Sant Pau i per extensió sobre el barri del Raval de Barcelona i els molts usuaris i amics d’aquest espai, que dona servei de manera gratuïta a més de 900 persones i que aquests dies s’ha convertit en un centre d’emergència covid municipal per oferir dutxes -com ja feia-, mudes i menjar als més vulnerables. Els responsables de l’espai ja saben ara els dies exactes dels que disposen per salvar el projecte abans que el 20 de gener s’executi l’ordre de desnonament. I no estan disposats a deixar passar les hores sense presentar batalla i recordar a tothom -i molt especialment a l’alcaldessa- que el gimnàs està en perill i que “no hi ha un pla B” per a les persones que atén.

El Sant Pau sobreviu sense contracte de lloguer des del 30 de juny. I, tot i els reiterats crits d’alerta llançats al govern d’Ada Colau, asseguren que l’Ajuntament no ha mogut res per garantir-ne la continuïtat. I això que el 2018 el ple es va comprometre a adquirir l’edifici de la ronda Sant Pau 46, i protegir tant el gimnàs com la casa fàbrica preexistent. Aquell acord assegurava que la compra la farien el mateix Ajuntament, el Consorci de l’Habitatge o la Generalitat. El gimnàs es va donar llavors per salvat però, lluny d’això, l’amenaça continua: ja amb data de desnonament fixada i amb la propietat de l’edifici havent presentat un projecte per construir fins a 48 pisos a la parcel·la. La cooperativa de treballadors que gestiona l’equipament des del 2012 ha vist ja amb esglai els plànols de la iniciativa, que especifica obertament que aquesta parcel·la és una bona oportunitat perquè s’hi pot construir sense la necessitat de destinar un 30% dels pisos a habitatge social. Des del gimnàs apel·len directament a Colau perquè mogui fitxa i demanen a l’Ajuntament que actuï per “buscar el bé comú al barri del Raval”.

Com? Fent que la llicència sol·licitada per fer els pisos no tiri endavant i que qualsevol projecte que es presenti garanteixi, com es va aprovar, que es manté la casa fàbrica. I, també, demanen que el consistori s’impliqui per impedir el desnonament i aconseguir que la propietat s’avingui a fixar un preu de compra més baix -mantenint a la parcel·la la casa fàbrica i destinant el 30% a habitatge protegit- perquè algunes de les operacions que tenen sobre la taula per salvar l’espai tirin endavant. Asseguren que la propietat, la família Samaranch-Viñas, demana ara set milions d’euros pel conjunt de la parcel·la, mentre que l’espai estava taxat, abans de la crisi del covid, en uns 5,2 milions. “Hi ha molta gent que vol salvar el Sant Pau, però ha de tenir un preu raonable”, defensa Ernest Morera, de la cooperativa.

Per això ara anuncien una campanya de mobilitzacions a l’altura de l’amenaça. Tindrà el seu plat fort el dia 3 d’octubre, amb la cadena humana que estan organitzant per portar aigua de la piscina del gimnàs fins a la façana de l’Ajuntament, sota el lema “Ada, desperta’t”.

Concert al terrat

L’organització de la protesta ja ha començat a través de la pàgina web del gimnàs per aconseguir que, com passava en les mobilitzacions de l’11-S, cadascú s’inscrigui en el seu tram i es garanteixi que es completa tot el recorregut, així com que en tot moment es compleixen les condicions de seguretat davant del covid: calen 452 persones per anar de porta a porta deixant sempre els dos metres de distància entre uns i altres. També preparen un concert el 8 d’octubre amb grups com Mishima i Las Bajas Pasiones al mateix terrat del gimnàs i en un altre espai de la ciutat. “No callarem mai”, avisa Teresa Muñoz, una de les treballadores del centre, en el vídeo gravat en defensa de l’espai.