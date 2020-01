A presó el detingut per l'apunyalament mortal a la plaça Sant Jaume i dos homicidis més

El detingut dilluns a la tarda per l'apunyalament mortal a la plaça Sant Jaume de Barcelona i dos homicidis més al districte de Ciutat Vella ha entrat a presó. L'home, amb les inicials J.M.B., de 29 anys i nacionalitat sueca, està entre reixes pels tres crims per decisió de la jutge de guàrdia de Barcelona. L'agressor no ha volgut declarar davant el jutjat d'instrucció número 19 i, per tant, no ha donat cap explicació de per què va cometre els tres assassinats en poc més d'una hora i a uns 800 metres de distància. Els investigadors dels Mossos d'Esquadra continuen treballant per aclarir la seva motivació i ja han demanat a Suècia l'historial del detingut, a qui no li consten antecedents penals a Espanya.

La jutge ha ordenat presó preventiva i sense fiança per a l'agressor perquè alerta que té "un elevadíssim potencial lesiu mortal i una extrema agressivitat i perillositat, que permeten pronosticar sense gaire risc d'error una possible reincidència delictiva". La magistrada afegeix que l'home té un risc de fuga "no només pel fet de ser de nacionalitat sueca i sense arrelament conegut aquí, sinó per les elevadíssimes penes que pot afrontar". La jutge subratlla que els delictes que se li atribueixen –tres homicidis dolosos, un incendi, dos robatoris amb violència i intimidació, lesions i amenaces– fa que s'enfronti a diversos anys de presó. També diu que les proves recollides contra ell en l'atestat dels Mossos "permeten concloure que hi ha prou indicis de la seva participació en els fets".

La magistrada recorda que la primera mort va ser aquest dilluns a les tres de la tarda, quan es va trobar el cadàver d'un home després de l'incendi en un pis al carrer Portal Nou. "Molts testimonis van poder observar el detingut sortint de l'habitatge per una via inusual (la façana), i hi ha fins i tot imatges gravades per un dels testimonis en què es veu una persona amb la vestimenta i els trets físics que coincideixen amb el detingut", explica. Dins la motxilla de l'homicida es van localitzar objectes que el vinculen amb l'home mort en l'incendi i el pis cremat.

Pel que fa a la segona mort, va passar en un portal del carrer Arc de Sant Vicenç on aquest dilluns a les quatre de la tarda es va trobar el cadàver d'una dona amb un cop al cap. A la motxilla de l'agressor també es van confiscar objectes i documents que demostren la seva participació en l'homicidi. Tot apunta que l'home va tirar la víctima daltabaix del seu pis fins al vestíbul de la finca i que li va robar, perquè portava documentació de la dona quan el van detenir. Segons la jutge, abans de l'apunyalament l'agressor va robar amb violència una moto a prop del lloc de la segona mort, que es va recuperar poc després d'arrestar-lo a la plaça Sant Jaume amb un casc posat.

Aturat a la plaça Sant Jaume

La detenció va ser després que l'homicida apunyalés el periodista David Caminada, treballador de l'Ajuntament de Barcelona, al carrer Paradís. La magistrada apunta que un testimoni directe va veure com l'agressor clavava un ganivet a l'abdomen de Caminada, que va morir aquest dimecres després d'haver sigut operat d'urgència a l'Hospital Clínic, on va ingressar en estat crític. La jutge subratlla que van ser les víctimes –perquè en l'apunyalament també va resultar ferida lleu una altra persona– i altres ciutadans els que van retenir l'homicida i que uns agents de la Guàrdia Urbana de la zona d'accés a l'Ajuntament van poder detenir-lo a la plaça Sant Jaume.

El consistori barceloní ha convocat un minut de silenci aquest migdia en senyal de dol per la mort de Caminada, que formava part del departament de continguts digitals de l'Ajuntament. El periodista havia estat molts anys treballant al diari Avui i era professor de la Universitat Pompeu Fabra.