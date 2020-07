Sis detinguts per l'agressió a un mosso fora de servei a Premià de Mar

Els Mossos d'Esquadra han detingut sis homes per l'agressió a un agent del cos fora de servei el 9 de maig al vespre a la Gran Via de Premià de Mar (Maresme). El mosso va intervenir per evitar que els joves increpessin uns vianants, entre els quals hi havia una senyora gran, que els retreien que no seguissin les mesures de seguretat del covid-19. Quan l'agent va recriminar-los l'actitud, el van atacar i li van agafar la porra extensible amb la qual va intentar defensar-se. Li van pegar al cap i a les costelles i el van deixar ferit de gravetat. El mosso va ingressar a l'Hospital Germans Trias (Can Ruti) de Badalona.

Els detinguts són sis homes d'entre 22 i 30 anys i nacionalitat espanyola. La policia explica que quatre són els presumptes autors de l'agressió, als quals atribueix els delictes d'intent d'homicidi, atemptat a l'agent de l'autoritat, lesions i tinença il·lícita d'armes. Als altres dos arrestats els considera encobridors de l'atac per haver ajudat els autors a fugir. Els agents han fet les detencions aquest matí en un operatiu a Premià de Mar. El dispositiu ha sigut el resultat d'una investigació dels Mossos amb la col·laboració de la Policia Local en què han pogut identificar i localitzar els presumptes agressors i encobridors.

En l'operatiu els agents també han escorcollat els cinc domicilis que els detinguts tenen a Premià de Mar i en què han recollit diferents indicis de la seva participació en els fets. Aquesta agressió al mosso fora de servei va passar un mes abans que un grup de veïns organitzats del mateix municipi ataquessin amb pedres un pis ocupat on vivien joves immigrants.