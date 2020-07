A presó els tres detinguts en l'operació contra el terrorisme jihadista a Badalona

Els tres homes que van ser detinguts diumenge en l'operació contra el terrorisme jihadista a Badalona han entrat a presó. Així ho ha acordat l'Audiència Nacional després que la Policia Nacional els arrestés per la seva presumpta participació en els delictes de captació i adoctrinament amb finalitats terroristes. Els agents van escorcollar els domicilis dels detinguts, on van requisar material electrònic, telèfons i documentació que ara analitzen. El dispositiu es va fer al barri de la Salut de la ciutat.

La investigació va començar fa un any i mig, quan el cos va rebre informació que apuntava que els ara empresonats podien estar captant i adoctrinant diverses persones del seu entorn. Durant el cas, segons la Policia Nacional, s'ha pogut relacionar els tres homes amb la radicalització i la immersió en l'ideari jihadista d'un ciutadà d'origen marroquí que va desplaçar-se a Síria per integrar-se al Daeix, i que va morir com a combatent poc després. Els arrestats també haurien mantingut unes reunions periòdiques amb un grup reduït de persones a les quals "alliçonaven".

La Policia Nacional diu que era una cèl·lula, a la qual posa el nom de Badalona, formada pels tres detinguts i que havia reclutat diversos joves que estaven en un procés de radicalització "en estat avançat". Durant la investigació van comprovar que els homes prenien "escrupoloses mesures de seguretat" en les seves reunions clandestines per evitar ser detectats. Els agents van veure maniobres de distracció en les entrades i sortides dels llocs on es reunien i que arribaven a controlar els vehicles i les persones que hi havia al voltant dels domicilis.