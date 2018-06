Surt al mercat un dispositiu que controla la diabetis durant sis mesos

Els pacients amb diabetis ja no hauran de canviar el mesurador del nivell de sucre en sang cada quinze dies. Aquesta és la possibilitat que obre el llançament d'un nou dispositiu que controla la diabetis de l'usuari de manera contínua durant sis mesos. La farmacèutica Roche Diabetis Care ha llançat el producte al mercat espanyol, cosa que multiplica per dotze la màxima durada dels dispositius d'aquest tipus comercialitzats fins ara a Europa: dues setmanes.



El nou sistema garanteix un protocol de detecció i correcció de casos greus d'hiper o hipoglucèmies també durant la nit a través de l'alerta per vibració. A més a més, a diferència d'altres sensors, les lectures del nou sistema no es veuen afectades per la presa de fàrmacs com el paracetamol. El sensor és una de les tres parts interconnectades que formen el sistema, juntament amb un transmissor intel·ligent i una aplicació mòbil.

El dispositiu, que ha sigut provat en 87 pacients d'onze hospitals d'Espanya, funciona col·locant la petita càpsula que guarda el sensor a la part superior del braç i, a sobre, el transmissor. És així com s'envien les dades que recull el nou dispositiu a una aplicació que s'instal·la al telèfon mòbil i que informa en temps real.

El transmissor s'adhereix a la superfície del braç i es pot extreure en qualsevol moment. Quan es torna a col·locar, la bateria del transmissor activa el sensor implantat, que envia les dades al transmissor. El transmissor calcula els valors de glucosa i els transfereix per Bluetooth al telèfon del pacient.

L'endocrinòloga de l'Hospital de Sant Pau Cintia González ha qualificat, en declaracions a l'agència Efe, aquest nou dispositiu com "gairebé una assegurança de vida", a causa de la funció que "permet avisar el pacient, mitjançant vibració, que entrarà en una hipoglucèmia, sense necessitat que tingui el lector a prop o hagi de consultar les dades en una pantalla".