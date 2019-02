Els diestistes i nutricionistes s'organitzen per defensar la professió

Els dietistes i nutricionistes de tot l'Estat constituiran, després de tres anys d'espera, el Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes d'Espanya. La posada en marxa d'aquest organisme suposa un pas endavant en la lluita del col·lectiu perquè es reconegui la professió com un agent important dins l'àmbit sanitari i social. "És un pas molt important per a la nostra professió, que per fi es mereix tenir un organisme que la representi, a l'altura d'altres col·legis professionals i col·legiats", ha explicat la presidenta de la comissió gestora del Consell, Laura Carreño.

Carreño ha convocat aquest dimecres l'assemblea general constituent per escollir qui dirigirà l'òrgan. Aquesta aprovació ha estat possible després de la publicació al 'Bulletí Oficial de l'Estat' (BOE) dels estatuts provisionals del Consell, el 2 de febrer. Fins ara no existia cap òrgan oficial, amb caràcter estatal, que representés i defensés els interessos dels professionals de la dietètica i la nutrició, com sí que passa en altres professions.

Des del col·lectiu ja es va aplaudir l'aprovació dels estatuts, que han facilitat, finalment, la creació del Consell General. Nutricionistes i dietistes han defensat que cal treballar conjuntament "amb responsabilitat, serietat, i sobretot, legalitat".

A l'assemblea estan convocats tots els col·legis professionals formalment constituïts, que tenen fins al 20 de febrer per presentar les seves candidatures.