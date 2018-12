La dieta baixa en histamina no et curarà la migranya

La pseudociència també ha arribat a la dieta. Davant l’avenç de tractaments sense base científica, el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (Codinucat) ha passat a l’acció i recorda que tots els tractaments dietètics han d’estar fonamentats en investigacions científiques. Precisament, el tractament de la migranya a base de suplements d’enzim DAO i d’aliments baixos en histamina és un dels últims que han sigut qüestionats. És per això que el col·legi n’ha encarregat un estudi, ja que els últims anys han aparegut diverses notícies -avalades per suposats estudis que ara es posen en dubte- que afirmen que un dèficit de l’enzim diamino-oxidasa (DAO) és la causa de la migranya i que, per tant, es pot tractar ingerint per via oral comprimits DAO i seguint una dieta de baix contingut en histamina.

Després d’avaluar tots els estudis publicats en els últims vint anys, la conclusió és clara: “No hi ha cap estudi que demostri que la migranya la provoqui un dèficit d’enzim DAO ni hi ha cap evidència que pugui tractar-se amb una dieta baixa en histamina”, assegura Isabel Megías, dietista-nutricionista de l’Hospital Sant Joan de Reus i una de les autores del treball encarregat pel Codinucat. Les dietes baixes en histamina el que fan és suprimir productes fermentats, com formatges curats, algunes verdures i fruites o l’alcohol. “Tot i que tampoc hi ha estudis que concloguin quins aliments són més rics en histamina”, afegeix Megías. La postura del Codinucat ha sigut avalada per vuit organitzacions professionals de salut, entre les quals la Societat Catalana de Neurologia i la Societat Científica Espanyola de Dietètica i Nutrició.

Una malaltia discapacitant

La migranya és la segona malaltia més discapacitant, segons l’OMS, i afecta mundialment un 18% de les dones i un 6% dels homes. El seu tractament ha de ser individualitzat amb antiinflamatoris i triptans, que regulen el flux sanguini cerebral. “La Societat Internacional de les Cefalees, màxima autoritat mundial sobre l’estudi i tractament de la migranya, ni tan sols esmenta l’enzim DAO en les seves últimes revisions de teràpia de la migranya, després d’anys d’investigacions”, insisteix el neuròleg Roberto Belvis, primer signant de l’estudi del Codinucat.

La seva presidenta, Nancy Babio, recorda que hauria de prevaldre “el principi de precaució” en la publicitat de totes les accions terapèutiques, especialment en les investigacions que es trobin en fase inicial. “El problema no és només que la pseudociència estafi, sinó que provoqui perjudicis en la salut de l’individu. Prendre aquests suplements no s’ha associat a cap problema de salut però pot endarrerir el diagnòstic i això sí que és un perjudici de salut”, apunta Megías.

Pel que fa a la relació entre la cefalea i l’alimentació, l’única relació provada segons aquesta nutricionista és que factors externs relacionats amb l’estil de vida -estar moltes hores sense menjar, no dormir bé, etc.- poden incrementar el risc de patir algun tipus de cefalea. Megías també explica que a la consulta hi ve gent que pregunta sobre la dieta baixa en histamina o sobre altres suplements, i lamenta que estudis sense rigor científic tinguin un altaveu mediàtic.