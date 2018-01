Dos anys i mig de presó per difondre tesis neonazis per internet i tinença il·lícita d'armes

Un jutjat penal de Barcelona ha condemnat a dos anys i mig de presó un veí de Sabadell per la difusió, a través d'una pàgina web, de contingut neonazi i per tinença il·lícita d'armes. L'home administrava una web amb nombrós contingut xenòfob i a casa seva guardava desenes d'armes prohibides i sense cap tipus de permís. També haurà de pagar una multa de 1.080 euros, es clausurarà la web i el jutjat es quedarà bona part del material feixista decomissat.

Segons la sentència, l'home va ser, entre el gener i el juny del 2013, l'administrador d'un blog anomenat 'Europa Despierta!' des del qual difonia documents, fotos, vídeos, notícies i opinions de "caràcter ofensiu, denigrant i vexatori" contra immigrants, musulmans, jueus i subsaharians, a més de defensar la supremacia de la raça ària. També pretenia crear sentiments d'animadversió, agressivitat, hostilitat i tracte desigual injustificat contra aquests col·lectius i difondre les tesis del règim nazi.

El jutge ha considerat condemnables almenys vuit articles d'opinió, així com enllaços a altres webs similars. La web del condemnat tenia més de 30.000 visites fins al juny del 2013, amb una ràtio d'unes 2.500 visites mensuals. Aquell mateix mes es va fer un registre policial a casa del sospitós, a Sabadell, on se li van decomissar diversos discs durs, ordinadors i memòries USB, on se li van trobar nombroses fotos, imatges i vídeos nazis.

També se li van decomissar una pistola, armes d'aire comprimit, desenes d'armes blanques com espases, navalles, ganivets, matxets i katanes, armes de defensa, porres, bats, i dos esprais d'autodefensa. A més, tenia banderes espanyoles preconstitucionals i nazis, CD de música RAC i llibres i material feixista.

El sospitós va declarar al judici que el blog no era seu, que només va penjar fotos de la Segona Guerra Mundial però que no va escriure res. Sobre les armes, va explicar que fa més de 25 anys que les col·lecciona i que és aficionat a les arts marcials, tot i que mai les ha utilitzat. També va dir que tenia més material a banda del nazi, com el referit als EUA o a l'URSS.

El magistrat ha resolt que l'acusat patia un trastorn esquizofrènic, del que era tractat, mantenint les funcions psíquiques superiors però amb una lleugera disminució de la seva capacitat per interpretar la realitat i d'actuar segons el seu enteniment. El noi va dir que, a més d'esquizofrènia, té agorafòbia, crisis d'ansietat i manies persecutòries.