El sector de la discapacitat intel·lectual de Catalunya organitza una recollida de fons per comprar EPIs

L'Associació Empresarial d'Economia Social DINCAT, principal representant de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya, ha obert un canal en línia de recaptació de fons per poder comprar equips de protecció individual (EPI) per protegir els seus treballadors i també les persones que els atenen. Segons denuncien, "el sector està al límit" perquè més de 8.500 persones ateses per prop de 3.500 professionals del conjunt d'entitats de DINCAT es troben "en situació de vulnerabilitat i alt risc de contagi al no disposar del material de protecció adequat". "Centenars d'aquestes persones estan infectades i, lamentablement, el sector ja comptabilitza desenes de morts a tot Catalunya", afegeixen.

Per frenar aquesta situació i evitar que les xifres continuïn creixent s'han proposat aconseguir el material de protecció necessari per continuar prestant "una atenció individualitzada, directa i de qualitat a les persones amb discapacitat intel·lectual i, en conseqüència, garantir la seva seguretat". Ho han fet a través de la web contraelcoronavirus.org/dincat, amb la qual pretenen aconseguir 152.000 euros.

Davant la "lenta resposta de les administracions, la falta de recursos d'aquestes entitats i en un moment de màxima prioritat", l'entitat també permet fer les donacions per transferència bancària al compte: ES15 2100 0879 7102 0059 0006. Segons l'Organització Mundial de la Salut –recorden a DINCAT– les persones amb discapacitat tenen un risc més alt de contreure la covid-19 i, per tant, és necessari prendre totes les mesures que garanteixin l'accés al material de protecció adequat, així com als serveis sanitaris i a la informació sobre salut pública com més aviat millor.