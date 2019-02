100 dones científiques per fomentar la vocació per la ciència entre les noies

La Biennal Ciutat i Ciència de Barcelona s'estrena amb la iniciativa 100tífiques, un conjunt de xerrades simultànies per reforçar el paper de la dona com a referent científic i fomentar la vocació per la ciència entre els nens i, especialment, les nenes. L'activitat, que es fa amb motiu del dia Internacional de la Dona i la Nena Científica, portarà per primera vegada més d'un centenar de dones del món de la ciència i la tecnologia a 100 escoles catalanes simultàniament.

Les investigadores que participen en la iniciativa s'han reunit aquest dijous al Parc Científic de Barcelona en un acte formatiu organitzat per la Barcelona Institute of Science and Technology (BIST). L'alcaldessa Ada Colau, que ha inaugurat l'acte, ha remarcat el paper "estratègic" de les dones en un "moment de canvi democràtic" per tal d'avançar cap a "una societat més lliure i igualitària". "Necessitem que les moltíssimes dones científiques vagin a les escoles", ha reclamat i ha demanat "que les nenes puguin veure i conèixer la seva feina i la seva passió i veure's-hi reflectides".

Des del BIST, la cap de Programes Acadèmics i Eficiència Organitzativa, Núria Bayó, ha defensat la importància de promocionar el lideratge femení en aquestes disciplines com a "motor per fer avançar la ciència". "A mesura que progressa la carrera científica el percentatge de dones va disminuint", ha lamentat.

Les xerrades s'inauguraran dilluns amb la conferència d'Ada E. Yonath, premi Nobel de química del 2009, però no seran obertes al públic.