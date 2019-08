Tres possibles casos nous de listeriosi a Catalunya

La xifra de persones afectades pel brot de listeriosi a Catalunya creix: el departament de Salut sospita que ja hi ha cinc catalans que s’han contagiat amb el bacteri de la listèria després de consumir carn entatxonada contaminada La Mechá. Segons fonts de la conselleria, els possibles afectats són dues persones que resideixen a la Catalunya Central, dues del Vallès i una del Barcelonès. En declaracions a l’ARA, el secretari de Salut Pública, Joan Guix, va dir ahir que “amb tota seguretat” hi haurà casos nous de listeriosi en els pròxims dies, ja que el període d’incubació del bacteri, i per tant fins que es manifestin els primers símptomes, pot ser d’entre 70 i 90 dies.

“Tindrem més casos de persones que han viatjat a Andalusia i que han consumit la carn, o que la van adquirir allà i l’han menjat en territori català”, va apuntar Guix, que va afegir que cap empresa càrnica va distribuir els productes de l’empresa Magrudis -clausurada des de dijous- a Catalunya. A la resta de l’Estat, ja s’han confirmat 200 casos, la majoria a Andalusia (186).

Carn de marca blanca afectada

Els nivells de concentració de listèria a la carn entatxonada La Mechá superava més de 150 vegades el límit permès per la Unió Europea, segons la informació enviada ahir per les autoritats sanitàries espanyoles a la Comissió Europea (CE). La presència del bacteri era superior a les 15.000 unitats formades de colònies per gram, quan el màxim permès per Europa és de 100. L’informe encarregat per Magrudis va determinar que el focus d’origen del brot són dues de les màquines de reomplir els envasos amb carn crua que hi ha a la fàbrica sevillana. Les anàlisis són preliminars, i caldrà que siguin confirmades pels inspectors de la Junta, però també van detectar traces de contaminació pel bacteri en dos productes més: el llom al xerès i el llom al pebre.

La Junta d’Andalusia va anunciar ahir que les partides de carn contaminada La Mechá es van vendre, també, en envasos de marca blanca en un petit comerç de Sevilla. Els lots encara no han estat identificats i, segons el conseller de Salut andalús, Jesús Aguirre, serà necessari reprendre de nou els controls i les investigacions per conèixer l’abast del contaminant. El producte s’hauria processat a la fàbrica de Magrudis, però s’hauria comercialitzat amb el nom d’una altra marca a la localitat sevillana. “L’empresa -la Junta no ha revelat el nom- diu que està venent una marca blanca feta pel fabricant de La Mechá i, per tant, hem de tornar a iniciar el procediment per trobar la carn contaminada sense identificar”, va dir Aguirre.