El curs s'acabarà al juny però durant l'estiu hi haurà activitats de reforç a les escoles

El govern espanyol i les comunitats autònomes han acordat que el curs escolar s'acabi al juny, com estava previst, i que a l'estiu les administracions organitzin o donin suport a activitats de reforç escolar "en formes diverses i combinades amb activitats lúdiques". Segons han explicat fonts del ministeri d'Educació després de la reunió entre la ministra, Isabel Celaá, i els consellers de les comunitats, aquestes activitats podran ser impulsades per ajuntaments i conselleries o per organitzacions i disposaran de voluntaris en contacte amb els centres educatius i els seus docents.

La decisió arriba l'endemà que una quarantena d'entitats i experts en educació, liderats per l'ONG Save the Children, enviessin una carta a Celaá en què demanaven obrir escoles durant l'estiu per "oferir oportunitats educatives" a tots els infants, especialment en contextos vulnerables, que incloguin activitats per reforçar continguts curriculars, fer activitats de lleure, garantir una bona alimentació i ajudar a la conciliació familiar.

Ara una de les incògnites és resoldre quin serà el paper dels mestres i professors durant l'estiu: ¿han de ser ells els que facin les activitats curriculars o es contractaran monitors de lleure? Tot i que no s'hi van referir explícitament, ahir els sindicats d'educació a Catalunya van emetre un comunicat en bloc en què reclamaven a l'administració que "es respecti el calendari escolar vigent" i argumentaven que aquest estiu tant alumnes com professors necessitaran "més que mai vacances escolars".

A Catalunya el debat fa uns dies que està obert, després que diverses veus del sector educatiu reclamessin activitats gratuïtes per revertir les desigualtats a causa del confinament i indemnitzar els infants pel temps que les escoles han estat tancades.

No hi haurà aprovat general

A nivell escolar, els consellers d'educació i el ministeri han acordat que les repeticions de curs es limitin a casos excepcionals. És el que ja va anunciar el departament d'Educació: el tercer trimestre serà avaluable –és a dir, hi haurà un retorn de la feina que faci l'alumne–, però alhora cap alumne podrà suspendre pel que passi aquest últim trimestre. "Ha de ser una avaluació positiva per a l'alumne i que l'ajudi a recuperar si tenia qüestions que no havia superat en els dos primers trimestres", va afirmar Bargalló en una entrevista a Público.

Ara bé, això no vol dir que hi hagi un aprovat general i que tothom passi de curs pel que ha passat. Com va proposar el consell escolar de l'Estat, es limitaran les repeticions de curs a casos "extraordinaris", en aquells alumnes en què durant el 1r i 2n trimestre ja s'havien constatat dificultats per passar de curs. És a dir, les qualificacions de les primeres avaluacions serviran de referència.

Sí que caldrà veure, en els pròxims dies, què passa amb els alumnes que canvien d'etapa –6è de primària, 4t d'ESO i 2n de batxillerat–, perquè és aquí on la nota és més important. El departament està enllestint uns nous requisits que farà arribar aquesta setmana als centres.