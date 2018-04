Unes 150 escoles de Catalunya tenen "alts nivells" de segregació escolar

En 400 de les 3.000 escoles que hi ha Catalunya, la composició de les classes no es correspon amb la composició social del barri; és a dir, pateixen de "segregació escolar". En 140 o 150 casos els nivells de segregació són alts, i es tracta d'escoles que necessiten un pla de xoc per superar aquesta problemàtica perquè estan "altament pressionades". Així ho ha afirmat el director de la Fundació Jaume Bofill, Ismael Palacín. Aquesta entitat, juntament amb el departament d'Ensenyament, la Diputació de Barcelona i el Consorci d'Educació de Barcelona, han presentat aquest dijous l'ampliació del programa Magnet, que té com a objectiu eliminar la segregació escolar, "el principal problema a nivell educatiu".

El programa impulsa aliances entre escoles i instituts amb institucions culturals o científiques del país, com el MACBA o el CosmoCaixa. Els mestres de cada centre reben formació directa d'aquestes institucions -i el suport de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UAB- perquè puguin aplicar els coneixements a l'aula, treballar conjuntament en programes d'innovació i renovació i, al final, millorin el projecte educatiu del centre. Després que el programa pilot s'engegués fa quatre anys en cinc centres, s'amplia aquest mateix curs escolar a nou més i es pretén que arribi a 45 escoles i instituts el 2020.

Després de la prova pilot, els cinc centres han tingut més assistència a les jornades de portes obertes, més sol·licituds en la preinscripció i més heterogeneïtat a les aules. Encara que és massa d'hora per generalitzar, la directora d'Educació Infantil i Primària del departament d'Ensenyament, Carme Ortoll, ha dit que també s'ha registrat una "lleugera millora" dels resultats acadèmics de les proves de sisè.

L'escola Samuntada de Sabadell

De no tenir preinscrits a omplir les línies

Un dels centres que va participar en les proves pilot és l'escola Samuntada, de Sabadell, que va fer aliança amb l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. La cap d'estudis del centre, Patricia Rey, explica que fa uns anys no tenien cap alumne preinscrit, perquè l'escola estava "molt estigmatitzada" a la ciutat a causa de l'elevat percentatge d'alumnes immigrants i d'ètnia gitana. Quatre anys després, la demanda ha anat pujant, han abandonat els llibres per treballar per projectes i tenen un claustre motivat. "Els nens també estan hipermotivats. Això no vol dir que només sigui diversió, sinó que fem més activitats vivencials i de resolució de conflictes", afirma Rey. Ara abandonen l'ICP com a company de viatge i estan tancant una aliança amb l'hospital Parc Taulí per portar a les aules projectes de l'àmbit sanitari.

L'institut Moisès Broggi, de Barcelona

"Ens ha ajudat a sortir del llibre de text"

L'institut Moisès Broggi de Barcelona també forma part del projecte des de l'inici, fent parella amb el MACBA, encara que amb el temps han anat coordinant-se amb altres projectes culturals, com la Fundació Tàpies o la Sala Beckett. "L'art ens ha ajudat a sortir del llibre de text", apunta Fanny Figueras, cap de projectes artístics del Broggi. Si fa uns anys no omplien les 60 places de primer d'ESO, ara tenen fins i tot tenen un excés de demanda.

L'escola Josep Maria Sagarra

"Les portes obertes i la preinscripció són molt diferents"

L'escola Josep Maria Sagarra, al barri de Penitents de Barcelona, els ha passat una cosa semblant. "El projecte Magnet va ser una oportunitat per fer visible coses que feia temps que treballàvem com a claustre", afirma la Isabel, la directora del centre. Preocupats per "l'etiqueta" que tenia l'escola, van veure la iniciativa com "el detonant" per donar a conèixer l'escola al barri i a la ciutat. I ho van fer a través de l'art contemporani. "Les portes obertes ara són molt diferents i la preinscripció també, perquè es cobreixen les línies", afirma. I a nivell social, el centre també ha aconseguit una "composició social més heterogènia".

Aquest és, de fet, l'objectiu del projecte, que es presenta com una "mesura de desegregació" importada dels Estats Units. Les 'magnet schools' són les escoles públiques que es van crear a finals dels anys seixanta per acabar amb la separació entre els blancs dels afroamericans. Gràcies a l'especialització en una determinada matèria, aquestes escoles es van convertir en centres de referència pel seu projecte innovador, unint, per primer cop en una mateixa aula, alumnes de diferents races per afavorir la cohesió social.

Palacín, que ha afirmat que les escoles que no representen el teixit social del barri són "perjudicials per l'alumne i per la societat", ha reconegut també que el projecte Magnet no és la solució a tots els problemes, perquè és possible que hi hagi escoles a qui no els funcioni. Aquest curs ho provaran nou centres que faran parella amb 15 institucions, com el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), el Museu del Ter o la Filmoteca de Catalunya.