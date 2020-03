Tanquen escoles, instituts i universitats a tot Catalunya a partir de demà per frenar el coronavirus

El Govern ha ordenat tancar les escoles, els instituts i els centres universitaris de tot Catalunya a partir de demà pel coronavirus. La mesura, dràstica i inèdita, vol frenar els contagis del virus. El tancament afectarà 5.492 centres, més d'un milió i mig d'alumnes –de llars d'infants, escoles i instituts–, així com més de 72.000 docents. Unes xifres a les quals s'hi han de sumar les de les universitats. La pandèmia sanitària que ahir va decretar l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ja havia obligat a suspendre classes els últims dies en 44 centres educatius del país. La mesura tindrà una durada mínima de 14 dies perquè es calcula que és el temps necessari per fer efecte: els centres estaran tancats des del 13 de març fins al 27, ambdós inclosos.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha defensat que és una situació "extraordinària que requereix una responsabilitat i una dosi de comprensió de tothom". "Ens cal abaixar el ritme per evitar la propagació del virus i el col·lapse sanitari", ha afegit.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat que, a part del tancament d'escoles, instituts i universitats, es treballarà per reduir l'activitat laboral amb el teletreball i la flexibilització de torns, "amb l'objectiu de reduir a un terç la capacitat del transport col·lectiu". Però Buch ha remarcat que la previsió "és garantir qualsevol servei bàsic per cobrir les necessitat del territori".

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha admès que Catalunya mai havia abordat una crisi tan generalitzada a tot el territori i durant un període de temps tan llarg. Per això ha demanat "una comprensió extra a la societat".

"Cal que la població entengui que són decisions necessàries davant un previsible augment de casos, que poden arribar a tensionar el sistema sanitari", ha reconegut Vergés després de recordar que ahir es van prendre altres mesures per abaixar el ritme de contagis al país, com ara restringir les aglomeracions de més de 1.000 persones o la celebració dels esdeveniments esportius. "Responen a les indicacions de l'OMS", ha defensat.

La consellera ha explicat que el nou paquet de mesures és d'abast general, per a tot el país i durant un mínim de 14 dies. "Hem de tenir el sistema sanitari preparat i cal reduir el ritme de contagis trencant les cadenes de transmissió per evitar que les persones emmalalteixin i perquè les que ja ho estan puguin ser cuidades", ha dit. Vergés ha remarcat que Igualada s'ha convertit en l'epicentre del primer focus crític de coronavirus a Catalunya, on s'actuarà "amb especial energia". Malgrat aquest cas, ha puntualitzat que a la resta del país es tracta d'una situació "ben diferent i més controlada", encara que es posaran totes les mesures per contenir la propagació del coronavirus.

Fins ara el gruix de l'afectació del coronavirus als centres educatius havia sigut a l'Anoia, on s'ha produït el brot. Per això el departament d'Educació va acordar dimecres tancar 39 centres educatius –llars d'infants, escoles, instituts, escoles de música, centres d'ensenyament artístic, l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) i el Centre de Formació d'Adults– d'Igualada, Jorba, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí. Els altres cinc centres que s'havien tancat a Catalunya fins ara, perquè s'havia hagut de confinar una part dels docents o tota la plantilla, són l'Escola Mas Boadella de Sabadell, l'Escola Bernat Metge del Prat del Llobregat, l'Escola Feliu i Vegués de Badalona, l'EOI del Prat de Llobregat i l'Escola Bressol Municipal Gràcia de Barcelona.

Bargalló descarta l'ensenyament a distància

Després de l'anunci de la mesura, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha descartat que es faci ensenyament a distància mentre duri el tancament dels centres educatius per la "bretxa digital" existent entre famílies. "Hi ha famílies que no tenen connexió a internet. Si féssim formació així deixaríem fora aquell alumnat més desafavorit i augmentaríem la iniquitat. No hi haurà activitat lectiva", ha assegurat en declaracions a TV3, on ha explicat que els mestres i els professors també hauran de quedar-se a casa. Bargalló ha dit que els docents tindran més opcions per formar-se durant aquest temps.

Sobre els continguts que s'haurien d'impartir les pròximes dues setmanes, el conseller ha avançat que "no serà currículum a recuperar, sinó a reprogramar". "Si fossin més dies ja no parlaríem de reprogramació", ha afegit. Bargalló ha indicat que els centres estaran tancats, però es preveuen algunes excepcions per a algunes hores per recollir preinscripcions, sempre de forma ordenada i en petits grups.