L'actriu i escriptora Leticia Dolera serà la pregonera de les Festes de la Mercè

La festa major de la Mercè ja té pregonera. Serà l'actriu, directora i escriptora Leticia Dolera, que va néixer a Barcelona fa 37 anys. Els últims temps Dolera s'ha convertit en una de les figures feministes més rellevants de l'Estat, després que fos la primera actriu espanyola que va explicar que va ser víctima d'abusos sexuals durant la seva carrera professional arran de l'esclat de la campanya #MeToo.

Dolera ja va protagonitzar la campanya contra la violència masclista de l'Ajuntament de Madrid i aquest any ha publicat un dels llibres més venuts de l'any, 'Morder la manzana: la revolución será feminista o no será'.

"Estic molt il·lusionada i molt emocionada", ha expressat Dolera, que ha dit que ser pregonera és "un regal i una responsabilitat". "Espero estar a l'altura, amb il·lusió i amb l'amor que sento per aquesta ciutat", ha afirmat. Ha dit que Barcelona ha sigut la ciutat que l'ha vist néixer, créixer, fer-se els primers petons, també ser assetjada pel carrer per primera vegada, tenir la primera feina i ara fer el primer pregó. "Una mica d'inconsciència és necessària per fer passos i sortir de la zona de confort", ha afirmat.

Dolera és la quarta pregonera de la Mercè triada per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, després d'Andreu Buenafuente, Javier Pérez Andújar i Marina Garcés. L'alcaldessa ha dit que aquest any la festa havia de ser "necessàriament amb veu i ulls de dona". Segons ha dit, Barcelona és "feminista" i vol "viure sense cap violència i discriminació", a la vegada que ha reivindicat que les dones "estem, creiem, pensem, som en totes les esferes de la vida, però no sempre arribem als llocs de màxima responsabilitat" .

Una superheroïna al cartell

Colau també ha triat una dona per fer el cartell de la Mercè: serà la il·lustradora Sonia Pulido. Ha pintat la patrona de la ciutat, la Mercè, com una superheroïna moderna vestida de groc i amb una capa multicolor, que protegeix una festa. L'autora ha explicat que es va inspirar en les primeres representacions de la marededéu, que representava que protegia els feligresos i la ciutadania.

Pulido ha negat que el fet que vagi vestida de groc sigui per les reivindicacions polítiques a favor de la llibertat dels presos i ho ha atribuït a la "vitalitat de la llum del sol" i al fet que és un color "carregat de festa, alegria i diversió".

Lisboa serà la ciutat convidada

L'edició d'aquest any de la festa major té la ciutat de Lisboa com a convidada, en el marc del programa Ciutat Convidada per mostrar expressions artístiques contemporànies de ciutats amb qui la capital catalana vol mantenir vincles singulars, com abans han estat Medellín, Quito, Istambul, Dakar, Sant Petersburg i Montreal, entre altres.

Així, es celebrarà una nit de fados de la mà dels artistes Cuca Rosettay Camané, a més de sis propostes musicals portugueses dins del BAM, com Surma, Bruno Pernadas, Capicua, Pongo, Real Combo Lisbonense i Throes + The Shines.