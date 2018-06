Un esmorzar per la fi del Ramadà i la convivència a Ripoll

Desenes de persones han participat aquest dissabte en un esmorzar popular organitzat per la comunitat musulmana Annour de Ripoll. Tot plegat, per celebrar la fi del Ramadà i la "normalització" de la convivència entre veïns. "La relació abans era bona, i ara també ho és, però actes com aquest serveixen per poder-nos conèixer encara millor", ha assegurat l'alcalde de la localitat, Jordi Munell. A l'esmorzar hi han participat representants i fidels de les dues mesquites. L'Ali Yassine, president de la que comunitat Annour, ha explicat que l'objectiu és fusionar-se. Això sí, ha deixat clar que per fer-ho els cal un espai més gran. "Aquí només hi caben 140 persones, i l'altre local també és petit. Necessitem un lloc gran", ha assenyalat. A més de l'esmorzar també s'han fet visites guiades per la mesquita i s'ha mostrat la cultura musulmana als que s'hi han acostat.