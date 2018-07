El govern espanyol vol que les víctimes d'agressions sexuals es considerin víctimes de violència de gènere

En un moment de plena indignació social per la sentència de la Manada, la ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha anunciat que el govern espanyol estudia que les víctimes d'agressions sexuals es considerin de violència de gènere. "Això permetria atorgar-los el dret d'assistència jurídica i implicaria l'obligatorietat d'aplicar la llei amb tota la seva bateria de mesures", ha explicat Delgado durant la comissió de justícia d'aquest dimecres, on ha afegit que les víctimes rebrien assessorament i acompanyament.

Segons Delgado, una altra de les novetats del seu mandat és que incorporaran la perspectiva de gènere a tota l'acció de l'administració. "No fer-ho suposaria que continuéssim impartint una justícia deficient i parcial", ha considerat la ministra, que ha afegit que el "dret és el resultat de construccions d'una visió masculina".

En aquest sentit, Delgado ha insistit que "jutges, fiscals, lletrats, forenses i advocats han de tenir aquesta informació per identificar els estereotips de gènere que poden fer-los caure en una anàlisi inequitativa". "És insuportable el goteig de morts de dones i de fills i filles fruit de la violència de gènere", ha opinat Delgado, que ha afegit que és "insostenible la revictimització de les dones que s'atreveixen a denunciar".

La ministra també s'ha referit a les manifestacions del 8 de març i ha assegurat que "una societat que rep el crit unànime de més de la meitat dels integrants s'ha de posar en teràpia de manera urgent".

A més, ha recordat que estan estudiant si cal reformar la tipificació dels delictes sexuals al codi penal i ha apuntat que va encarregar a un grup d'expertes una relectura amb perspectiva de gènere de la proposta de reforma de la llei d'enjudiciament criminal.

Finalment, també ha anunciat la formació d'un grup transversal que estudiï els drets i les desigualtats de la comunitat LGTBI.

Justícia universal

Una altra de les línies mestres del mandat de Delgado serà la recuperació de la justícia universal i l'ampliació als delictes econòmics. Tal com ha anunciat durant la comissió de justícia, vol recuperar-la i revisar-la "d'acord amb les noves necessitats, com la persecució de crims internacionals de naturalesa econòmica, financera i mediambiental".

Delgado ha apostat perquè es recuperi la legislació vigent entre els anys 1985 i 2009, "i en menor mesura fins al 2014", quan Espanya "es va convertir en estendard de la defensa dels drets humans en obrir les seves portes a víctimes de greus crims internacionals, com el genocidi".

Per a la ministra, la reforma de la llei de justícia universal aprovada pel PP el 2014, que va limitar molt els casos d'aplicació, "va deixar més indefensos no només les víctimes en general, sinó també els espanyols en particular".

"Ha limitat l'eficàcia d'Espanya en el combat contra el narcotràfic internacional i el terrorisme", ha opinat Delgado, que ha afegit que, a més, ha deixat Espanya fora de tractats internacionals.