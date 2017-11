Vint estudiants de la UPC volen entrar pel seu compte a la cursa espacial

Vint estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) volen ser els primers universitaris a llançar un coet propi a l’espai. Per assolir aquesta fita, prevista per a l’any 2022, porten un any i mig fent proves amb els primers coets dissenyats i fabricats per ells mateixos i llançats des d’Alcolea de Cinca (Osca). Els joves que formen part d’aquesta aventura treballen sota el nom de l’equip Cosmic Research i provenen de diferents disciplines universitàries, principalment de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), l’Escola Tècnica Superior de Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB) i la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), totes de la UPC.

“Només les grans empreses o els governs han assolit aquestes fites, però volem demostrar que uns estudiants amb dedicació i recursos propis poden arribar a tocar les portes de l’espai”, explica Alberto Pulido, estudiant del projecte, que afirma que l’interès per l’espai “ha decaigut” entre l’opinió pública perquè “ja no es valora el que suposa la conquesta de l’espai”. “El coet sempre ha sigut la icona de la cursa espacial i volem convertir-nos en el primer grup d’estudiants que dissenya i construeix un aparell que arribi a l’espai”, afegeix Pulido.

Fins ara s’han fet tres llançaments amb èxit de coets de 2,5 m de longitud i que han arribat a 2 km d’altura. “No podem volar més alt per raons de seguretat de l’espai aeri”, afirma Pulido. Els coets els han batejat amb noms de dones astronautes. Un d’aquests aparells és el Resnik, en memòria de Judith Arlene Resnik, morta en la missió Challenger l’any 1968. Ara s’està treballant amb un nou aparell que farà 3 m de llarg i arribarà a 15 km d’altura la tardor de l’any vinent. Aquest coet, que comptarà amb combustible de fabricació pròpia i sistemes nous més complexos, serà l’assaig general del coet final, que es llançarà l’any 2022 i que arribarà a 100 quilòmetres d’altura, ja a l’espai exterior.

Compartir el coneixement

Un dels altres objectius de Cosmic Research és compartir el coneixement que es generi en aquesta aventura espacial amb el món acadèmic i científic. De fet, el coet definitiu, que pesarà més de 200 kg i farà 6 m de longitud, tindrà una capacitat de càrrega addicional de 10 kg que els estudiants volen utilitzar per incloure-hi microsatèl·lits, provar nova electrònica, fer experiments de microgravetat o fer-ne un ús meteorològic, amb el control dels núvols o de la calamarsa.

“Volem que la tecnologia que desenvolupem tingui un retorn a la societat amb divulgació, que la gent es torni a interessar per l’espai”, explica Manel Caballero, membre de l’equip. Ara els estudiants, que ja compten amb patrocinadors, busquen nous inversors ja que el coet definitiu requerirà un pressupost de més de 40.000 euros, la majoria per a combustible.