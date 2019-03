L’exgestor d’una escola s’amotina al centre i impedeix fer-hi classes

Un centenar de mares, pares i alumnes de l’Escola Joan Roca van protestar ahir a la nit davant el centre escolar després de saber que els 240 alumnes no hi podran fer classes, com a mínim avui. Segons van explicar els responsables dels tres centres que hi ha a Barcelona en un comunicat avançat per Betevé, el fins ara gestor, Joan José Roca, es va amotinar aquest diumenge al vespre dins d’un dels centres per reivindicar-se com a propietari del grup, després que una sentència judicial el va apartar, al mes de gener, de la gestió de les escoles. Al text els responsables del Grup Escolar Roca també expliquen que l’antic gestor s’hi ha tancat per la força “trencant les persianes de les portes amb una radial i canviant els panys amb el suport d’un grup armat amb porres”, segons recollia ahir la televisió pública de la ciutat. Roca va ser cessat del càrrec el 9 de gener per una sentència judicial després de diverses denúncies per acomiadaments aleatoris, contractacions de caràcter masclista, amenaces i abús de poder. Els actuals responsables dels centres –“privats-concertats”, segons la seva pàgina web– asseguren que el jutge havia imposat a l’home mesures cautelars per intentar evitar que interferís en la gestió d’alguns dels centres fins que hi hagués una sentència definitiva del cas.