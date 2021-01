Les mesures actuals contra el covid són suficients, o cal fer un pas més?

¿Avançar el toc de queda a les 20 hores seria útil?

López Codina: Qualsevol mesura per minimitzar els contactes socials és útil per abaixar la corba. A Extremadura, per exemple, s’hauria de decretar ja un confinament nocturn estricte, però tot l’Estat té una incidència molt alta. També a Catalunya la previsió de millora és molt lenta. Les mesures s’han de mantenir més temps i incrementar-les.

Carme Borrell: Totes les mesures que busquin reduir els contactes socials poden ajudar a controlar aquesta epidèmia, però la necessitat de desplegar-la depèn molt del punt exacte en què ens trobem epidemiològicament. Ara mateix els indicadors ens diuen que la corba està frenant i que, per tant, s’està arribant al pic de la tercera onada. Sempre està bé tenir les eines, però abans de posar-les en marxa cal confirmar si amb el que ja està vigent la corba es conté.

¿Cal decretar el confinament total?

López Codina: Ens convindria per doblegar la corba. En 15 dies s’abaixaria la incidència molt més ràpid. Però a la balança s’han de posar totes les perspectives econòmiques i socials i sabem que les administracions no el decretaran fins que el panorama sigui molt dur. Hi ha poc marge d’actuació. ¿Podem fer un confinament per barris com fa Madrid? Unes mesures tan quirúrgiques són complexes, però també és cert que el confinament municipal en les zones més poblades com les àrees metropolitanes, amb un milió d’habitants movent-se, no són efectives. Trobo que ja no queden mesures més dures a prendre que no sigui decretar el confinament total.

Carme Borrell: No crec que calgui ara mateix, però això no significa que no hi arribem en un moment donat. Penso que hi ha comunitats autònomes que encara tenen marge per endurir les seves restriccions, i a Catalunya tenim encara l’opció de tancar la restauració o el consum als bars i restaurants abans de fer un nou confinament total. Abans de decidir res caldrà valorar si el que estem fent ja ens funciona. A Catalunya val la pena seguir amb les mesures actuals uns dies més, una setmana com a mínim, si veiem que la corba realment es frena els propers dies. Hem de trobar l’equilibri enre controlar el virus i evitar més repercussions econòmiques i en la salut de la gent: no es pot tancar tot.

Espanya és un dels països europeus amb les mesures més laxes. ¿Què significa això per a la gestió epidemiològica?

López Codina: Que anem tard. Com més dures siguin les mesures, millors resultats s’obtenen en menor temps. A França tenen un millor control epidemiològic perquè les seves mesures són més estrictes. Aquí s’està dubtant massa. Jo estic convençut que cal un confinament total, potser no homogeni però sí contundent a les zones més afectades. És qüestió de setmanes que la variant britànica sigui predominant i cal reduir els contagis abans que es faci forta. G.G.G. "



Carme Borrell: A l’Estat no totes les comunitats autònomes fan el mateix i això es reprodueix també a Europa. L’epidèmia fluctua molt però també hi ha moltes desigualtats territorials. No hi ha respostes unívoques. A Catalunya tenim mesures molt restrictives que van bé sense replicar les més dures d’altres països.