Els farmàceutics davant del coronavirus: "Som prescriptors de serenor"

Tres farmacèutics amb mascareta darrere el taulell i una desena de persones fent cua. És una imatge en un establiment de Barcelona però podria ser en qualsevol altre municipi de Catalunya aquests dies, en plena crisi sanitària pels contagis per coronavirus. Primer van ser les mascaretes, després s’hi va afegir el gel hidroalcohòlic i ara aquestes dues demandes són part d’una llarga llista de peticions, dubtes i consells que molts ciutadans adrecen a aquests professionals. Les visites a les farmàcies –establiments que es mantenen oberts tot i les restriccions dictades pel govern perquè són de primera necessitat– s’han multiplicat però també les trucades. "Aquesta nit passada, el professional de guàrdia ha rebut 132 trucades! Les ha comptat, però no les ha pogut respondre totes perquè si no, no podia atendre els que venien en persona", explica Antoni Torres, propietari d’un establiment i president de la Federació de Farmacèutics de Catalunya.

La situació no té comparació amb res que hagi viscut darrere el taulell en els 33 anys que fa que regenta l’establiment al centre de Barcelona. "Tot el sistema sanitari estem al màxim, donant més del que podem i exhibint una professionalitat màxima", descriu. En el cas dels farmacèutics, davant l’allau de trucades al 112 i al 061 dels ciutadans que tenen dubtes, Torres defensa que les farmàcies funcionen "com una finestreta d’informació d’atenció al ciutadà". Juguen amb un avantatge respecte a altres canals: la proximitat. "El Canal Salut dona una informació boníssima, però hi ha gent que vol una cara que el miri als ulls i li digui «Tranquil»", resumeix Torres.

Les farmàcies, reivindica, són part del teixit dels barris i dels pobles més petits, i aquesta funció és evident aquests dies. "El ciutadà va a veure el farmacèutic del costat de casa, el que fa 15 anys que li serveix totes les receptes i amb qui té confiança", sosté el responsable de la Federació, que conclou: "Ens hem convertit en prescriptors de serenor i tranquil·litat".

Els moments "excepcionals" també forcen molts professionals a fer coses que ens circumstàncies normals no farien. Torres explica el cas d’una clienta, una dona gran, a qui li han tancat el casal de dia on anava a jugar a cartes. Va trucar angoixada a la farmàcia perquè se li estava acabant la medicació que pren regularment i volia anar-ne a comprar. El farmacèutic li va dir que no podia sortir de casa i, com que és gran, li van portar a domicili el que li calia, tot i que no estan autoritzats a fer-ho. "Nosaltres també fem xarxa perquè tot aguanti", reivindica.

Torres sosté que la coordinació amb majoristes i transportistes i tots els que formen part de la cadena de subministrament al sector es demostrarà clau aquests dies i ja ho està sent. "A Catalunya el 99% de la població té una farmàcia al seu municipi, cosa que implica una capil·laritat brutal i té un valor que no es veu però que marca la diferència si es té o no, perquè garanteixes a la gent productes bàsics a prop de casa", explica el farmacèutic.