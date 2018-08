Un any fent vida aparentment normal al xalet d’Alcanar

L’arribada de l’imam Abdelbaki es-Satty a Ripoll el 2015 va suposar un canvi radical en els joves que més tard acabarien atemptant a Barcelona i Cambrils el 17-A. A poc a poc van anar abandonant els seus cercles d’amistat i es van radicalitzar, segons les declaracions que els Mossos van prendre de diferents familiars i el seu entorn. I tot plegat va passar paral·lelament a una sèrie d’estades lluny de casa seva: al xalet ocupat de la platja d’Alcanar, que es convertiria en la base d’operacions de la cèl·lula jihadista. Youssef Aalla, que va morir abatut a Cambrils, i Younes Abouyaaqoub, el conductor de la furgoneta de la Rambla, van instal·lar-s’hi ja a principis del 2016, un any i mig abans dels atemptats a Barcelona. L’11 d’abril els van visitar dues treballadores socials per donar-los el padró. Una d’elles, del Consell Comarcal del Montsià, va manifestar a la policia catalana que els dos joves “eren molt respectuosos i educats i van fer totes les gestions que se’ls va encarregar”, segons consta al sumari del 17-A al qual ha tingut accés l’ARA.

Youssef Aalla va ser el primer a trepitjar les Terres de l’Ebre i Castelló. També va ser el primer a radicalitzar-se i, d’acord amb un informe dels Mossos, després el van seguir la resta. Es-Satty li va donar feina, a través de contactes que mantenia de quan va sortir de la presó de Castelló, com a temporer en la recollida de la taronja a finals del 2015. Poc després hi aniria Younes. Un dels testimonis, amic personal d’Es-Satty també i convers a l’islam, que va compartir pis amb Youssef a Castelló, va relatar als Mossos que mai hauria pensat que volguessin “matar”. Va visitar-los al xalet tres o quatre vegades, en estades en diferents cap de setmana, durant l’estiu del 2016, i assegura que no va veure res estrany.

Youssef hauria venut els mobles així que va ocupar la casa a principis del 2016. Les treballadores socials se la van trobar buida, amb només alguns matalassos i la llum punxada. El dia següent aconseguien el padró i poc després una ajuda alimentària de l’Ajuntament d’Alcanar i el Consell Comarcal del Montsià. Tres mesos després van tornar a empadronar-se a Ripoll però van continuar freqüentant la casa. Un altre veí recorda haver vist ja unes sis bombones de butà el Nadal del 2016. En van arribar a acumular 106.

Punt d’inflexió

Va ser l’abril de l’any passat quan l’amic d’Es-Satty es va trobar per primer cop que eren reticents a deixar-lo acostar al xalet, explica als Mossos. Coincideix amb el testimoni d’un veí que va veure l’arribada de quatre homes que parlaven francès. “Van ser discrets, massa discrets, les persianes tancades, sense música, sense fills, sense dones...”, va explicar a Le Figaro després que el xalet explotés. Segons el sumari, Houli Chemlal, el supervivent de l’explosió a Alcanar, va parlar de l’existència d’una altra cèl·lula a França liderada per un imam amb vincles amb Es-Satty i que volia atemptar a Lloret.

Però el verdader punt d’inflexió va ser el 12 de juliol, poc més d’un mes abans dels atemptats, quan la casa d’Alcanar es va convertir finalment en la base d’operacions per construir els explosius. Aquell dia Younes va aconseguir comprar 100 litres de peròxid d’hidrogen a una empresa de pintures de Tortosa, un dels ingredients clau, juntament amb l’acetona, per fabricar triperòxid d’acetona (TATP). Es va fer valer dels documents i la furgoneta d’un intermediari, avui en dia en presó preventiva: Said Ben Iazza, el jove botiguer detingut a Vinaròs.

Conegut també com a mare de Satán, el TATP és un explosiu casolà que l’Estat Islàmic porta fabricant des del 2008 i que es va fer servir tant als atemptats de París el 2015 com als de Brussel·les el 2016. Els Mossos també en van trobar rastre al pis de Ripoll que hauria estat la primera base d’operacions. L’any passat un jove doctorand de la Universitat de Bristol va crear per error 40 g de TATP i les autoritats van haver d’evacuar el campus i fer-ne una detonació controlada. Els Mossos calculen que la cèl·lula va fabricar-ne 100 kg a Alcanar.

De temporers recollint taronges a fabricar explosius

Pocs mesos després que l’imam Abdelbaki es-Satty s’instal·lés a Ripoll, ja va enviar el primer jove radicalitzat a Castelló durant la temporada de la taronja. A principis del 2016 també hi va viatjar Younes i van decidir ocupar la casa d’Alcanar després de saber que un banc la venia.

L’11 d’abril es van empadronar tant Younes com Youssef. Dues treballadores socials van visitar la casa i, tret de constatar que estava buida i que punxaven la llum de fora, asseguren que es van trobar amb uns nois molt educats. Els van fer els papers per rebre una pensió social.

Els veïns no detecten grans moviments fins a la primavera del 2017. Fins llavors parlen d’uns joves que no fan gaire enrenou. Un veí búlgar assegura que el seu fill va entrar a la finca a recollir una pilota sense problemes. Però la visita de 4 francesos els torna més sigil·losos.

El mes abans del 17-A tot canvia. Intenten circular només de nit i que no se’ls vegi quan descarreguen material. A finals de juliol entren un gran congelador i el moviment no para -s’hi arriben a reunir 10 persones- fins a la primera gran explosió el 16 d’agost.