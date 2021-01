FGC inicia el procés de compra de deu trens per a la nova R-Aeroport

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) fa un pas endavant per gestionar la connexió entre Sant Andreu (Barcelona) i la terminal T1 de l’aeroport del Prat amb una nova línia de tren i ha fet aquest matí l’anunci previ a la licitació de la compra dels deu trens que operaran el servei de la futura R-Aeroport. Tot i això, Renfe, amb qui manté un pols des de fa dos anys, gestiona la línia i no hi vol renunciar.

Així, malgrat l’estira i arronsa amb Renfe, FGC continua decidida i ha anunciat que per un contracte de 187 milions d’euros comprarà deu combois de 100 metres de longitud i capacitat per a un mínim de 600 persones cadascun, més un contracte de manteniment integral per quinze anys (71 milions d’euros).

Els combois, a més, hauran d’incloure prestacions especials pel fet de fer un trajecte a l’aeroport, com la informació al viatger sobre els vols i espai per als equipatges, així com serveis de videovigilància. Primerament, FGC havia estudiat que entressin en funcionament 12 trens en comptes de 10, com s’ha anunciat finalment. Els trens s'hauran d'entregar en un termini màxim de tres anys.

Quatre trens per a la línia de Rodalies Lleida-Manresa

FGC també ha publicat l’anunci previ de la licitació de quatre trens per a la línia de Rodalies Lleida-Manresa, que la Generalitat operarà a partir del 2024. FGC estima que el contracte arribarà als 65,1 milions d’euros: inclou el preu dels quatre trens (44 milions d’euros) i el manteniment integral per a un període de quinze anys (21,1 milions d’euros) en un taller situat a Lleida.

Aquests trens, que també s’hauran d’entregar en un termini de tres anys, seran més petits que els que connectaran Barcelona amb l’aeroport del Prat. Faran uns seixanta metres de longitud i tindran capacitat per a un mínim de 325 persones cadascun.