El fiscal reclama tres anys de presó a l'homòfob que amenaçava amb una matança

El fiscal especial de delictes d'odi de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, reclama tres anys de presó pel veí de Mataró que van arrestar els Mossos el setembre el 2016 per amenaçar a través d'internet homosexuals i feministes. En un vídeo publicat amb el títol 'Orlando segona part' l'agost de l'any passat -tot just dos mesos després de la massacre a una discoteca gai d'aquesta ciutat nord-americana-, l'home carregava i disparava una pistola de fogueig mentre deia: "tretze dies de festa de 'maricons' a Barcelona, tretze dies per preparar-me". Feia referència al Circuit Festival 2016, un dels principals esdeveniments internacionals d'oci estiuenc dirigit als homosexuals.

L'home, de 36 anys, feia servir una web, Twitter, Facebook i YouTube per insultar i amenaçar homosexuals i feministes amb fotografies, vídeos i tota mena de comentaris vexatoris, humiliants i denigrants. També criticava discriminacions inventades com l'"homofeixisme" i el "feminazisme" i defensava una hipotètica "antiheterofòbia". Tenia antecedents penals per delictes relacionats amb la violència de gènere.

El fiscal explica que promovia la discriminació d'aquests col·lectius i fins i tot justificava i defensava l'ús de la violència en contra seu. Després d'aconseguir centenars de seguidors a les xarxes i milers de visualitzacions dels seus vídeos, el 4 d'agost de l'any passat el va denunciar l'Observatori Madrileny contra la LGTBfòbia. Al cap de poc va tancar els comptes perquè només pogués veure les publicacions que feia qui ja el seguia però el setembre el van arrestar, quan va sortir va tornar a fer comentaris amb el mateix to, i un mes després un jutge va ordenar tancar els comptes a a les xarxes socials. Fins i tot llavors va insistir obrint una web per continuar publicant-hi vídeos homòfobs on, a més, es presentava com una víctima de l'"homofeixisme".

Segons el fiscal antiodi, l'homòfob actuava "per profunda i hostil animadversió a les persones LGTBI i rebuig a les lleis i polítiques d'igualtat de drets en favor de la dona i de lluita contra la violència de gènere". Va fer servir els comptes a les xarxes socials entre l'agost del 2015 i el setembre de 2016, però va ser en l'última etapa quan va ser més actiu. Aguilar l'acusa d'un delicte contra els drets fonamentals per incitació a l'odi, la violència i la discriminació per motius d'orientació sexual i de gènere. A banda de la presó, reclama 3.000 euros de multa i vuit anys d'inhabilitació per treballar en l'àmbit docent, esportiu i de lleure, a més de la confiscació de la pistola de fogueig i el tancament o bloqueig dels comptes de Facebook, Youtube i Twitter, així com de la seva pàgina web.