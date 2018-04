12 objectius per reduir la desigualtat a Barcelona en deu anys

El Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona ha acollit aquest dilluns al matí la presentació de l'estratègia d'inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona per als anys 2017 a 2027. El document, que ha estat possible gràcies a l'acord entre el consistori, els grups municipals i més de 700 entitats socials, marca 12 objectius concrets i mesurables per guiar les accions a dur a terme en l'àmbit dels drets socials.

"Aquesta estratègia i voluntat ve d'anys enrere -ha indicat l'alcaldessa Ada Colau-. I no vol ser una estratègia d'un govern municipal si no de tota la ciutat". "Ens hem de plantejar com construir una ciutat més inclusiva, més justa i més democràtica. I això no ho podem fer sols, haurem de fer-ho conjuntament amb entitats, administració i sector privat", ha afegit l'alcaldessa. Així, després d'un any i mig de feina, els actors membres de l'Acord Ciutadà han identificat l'habitatge, la lluita contra la pobresa i les cures com els grans reptes de la ciutat de Barcelona i han establert els següents 12 punts com a prioritaris a treballar:

1 - Despeses en habitatge

Un dels principals objectius del govern municipal i les entitats és el de fer de Barcelona una ciutat més habitable. En aquest sentit, l'Acord Ciutadà s'ha proposat reduir una de cada tres les llars que han de destinar un percentatge superior al 40% de la seva renda anual a les despeses d'habitatge. Amb la pujada dels lloguers, aquelles famílies que aconsegueixen assumir l'augment de preus sovint s'empobreixen. El 2016, el 19,3% de les llars de Barcelona (127.959 en total) destinaven prop de la meitat dels seus ingressos a cobrir la despesa de l’habitatge. Aquesta xifra es vol reduir en un total de 40.000 llars.

2 - Desigualtat en la renda

"Volem visualitzar i reafrirmar la nostra lluita contra la desigualtat social", ha indicat aquest dilluns Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector. En aquest sentit, els impulsors de l'acord han destacat que la distància actual entre els cinc barris més rics de Barcelona i els cinc amb menor renda familiar disponible per càpita és de 34.391 euros. Per aquesta raó, la voluntat de les entitats i grups municipals és que aquesta diferència sigui inferior als 31.000 euros. És a dir, reduir-la en un 10%.

3 - Taxa de pobresa laboral

La pobresa de les persones que tenen feina actualment és del 9,8%. L'objectiu de l'Acord Ciutadà és reduir aquest percentatge a menys del 7% de persones que, tot i estar ocupats, es trobin per sota del llindar de la pobresa. En aquest sentit, Ada Colau ha criticat a l'inici de l'acta que "la gent sigui escandalosa i pornogràficament rica a costa d'empobrir l'altra part del planeta".

4 - Privació material severa

Entitats i institució s'han proposat de cara al 2027 reduir a la meitat la taxa de privació material severa de tota la població i, especialment, la que experimenten els infants. L'any 2011 aquesta taxa era del 10,6% de mitja, però en el cas dels menors de 16 anys era del 12,5%. L'objectiu és que aquest percentatge baixi al 5% i al 6,25%, respectivament.

5 - Pobresa energètica

El percentatge de famílies que no poden mantenir la seva llar a una temperatura adequada, en especial a l'hivern, era del 9,1% l'any 2016. Segons els impulsors de l'estratègia, aquesta xifra hauria de situar-se per sota del 4% l’any 2027. És a dir, s'hauria de reduir en un 60%. " Res ha de ser una excusa per fer el màxim possible i no el mínim imprescindible per prioritzar les persones", ha dit Ada Colau, que ha afirmat que "ni la manca de pressupost ni la manca de competències ha de ser una excusa" per no portar a terme aquest tipus d'objectius.

6 - Taxa d'èxit escolar

El sisè objectiu de l'estratègia consisteix en reduir en 9 punts percentuals la diferència de la taxa d’èxit escolar entre districtes, tot assegurant que es mantinguin les taxes més elevades. Així, si en el curs 2014-2015 la diferència entre els districtes amb més i menys fracàs escolar era de 18,47 punts percentuals; la idea és que en deu anys aquesta ràtio no sigui superior als 10 punts percentuals.

7 - Dedicació laboral a les cures

Els impulsors del document han identificat les cures com un dels objectius clau a tractar. Així, es pretén garantir que cap home ni cap dona s’hagi d'ocupar en solitari d'una persona gran o discapacitada amb necessitat de cura. "El recorregut és ambiciós", han assegurat des de les entitats, ja que "al 2016 el 7,9% de la població de la ciutat, majoritàriament dones, s’ocupaven d'una persona amb dependència sense cap tipus de suport".

8 - Acompanyament personal

L'Enquesta de Salut de Barcelona mostra que el percentatge de persones que a la capital catalana no tenen la possibilitat de parlar amb algú dels seus problemes personals i familiars és el 8,8% del total de la població. L'objectiu de l'estratègia és reduir en un 20% aquestes situacions i que la població que se senti desemparada en aquest sentit no superi el 7%.

9 - Esperança de vida

L'esperança de vida en néixer a Barcelona durant el període 2013-2015 era 3,6 anys més llarga entre les families de barris més rics. L'objectiu per al període 2025-2027 és que l'esperança de vida augmenti i que la diferència màxima se situï en els 1,8 anys.

10 - Patiment psicològic

"No volem assistencialisme, sino treballar de fons", ha indicat Laia Ortiz, segona tinenta d'alcaldia i directora de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament. Amb això al cap, el consistori vol reduir en un 25% el patiment psicològic de la població. El percentatge de persones que manifestaven tenir patiment psicològic a la ciutat de Barcelona l'any 2016 era del 18,5%; reduir-ne un de cada quatre casos suposaria que la taxa global se situés en un 13,9%. Alhora, es vol disminuir a la meitat les diferències entre homes i dones, que és de 3,8 punts percentuals.

11 - Persones amb discapacitat

L'acte d'aquest dilluns ha estat precedit per un espectacle de música i dansa realitzat per persones amb diversitat funcional. Ha estat la manera que ha tingut l'organització d'introduir en l'esdeveniment a les persones amb discapacitat, per a les quals hi ha el desig d'augmentar en un 50% el nombre de persones que gaudeixen de programes per a l'autonomia personal i la vida independent. L'any 2017 el nombre de persones ateses era de 602 (165 en pisos cedits a entitats, 50 amb el Servei Municipal d’Assistència Personal i 387 més atestes en el projecte de Vida Independent subvencionats). L’objectiu per a la propera dècada és que siguin més de 900.

12 - Problemes de convivència

Finalment, el punt número dotze de l'estratègia és reduir fins al 10% el percentatge de persones que han patit algun conflicte cívic o problema de convivència al seu barri en el darrer any. Segons les dades més recents de l'Enquesta de Victimització, corresponents als anys 2012 a 2014, aquest percentatge se situava en el 15,2%.