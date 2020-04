Les fortes pluges neguen els pobles del Baix Ter

Durant unes hores les poblacions més pròximes als rius Ter, Daró i Onyar han reviscut la por que van patir durant el temporal Gloria, a principis d'any. Les pluges acumulades des de dimarts han provocat la crescuda de rius i rieres, que han tornat a amenaçar d'endur-se tot el que trobessin davant. I malgrat que no s'han complert les pitjors previsions, els aiguats han deixat una persona morta a Vic, desenes de carreteres tallades, esllavissades i camps de conreu ennuegats, especialment de la zona del Baix Ter, on a més cinc pobles s'han quedat sense aigua potable.

Eren quarts de sis del matí quan l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, ha rebut l'avís: la forta crescuda del Ter podia trencar la mota, és a dir, el talús de sorra que evita a banda i banda que es desbordi el riu. "El Gloria va deixar quatre o cinc punts de la mota molt tocats i l'aigua s'anava menjant la terra, tot i que fa dos mesos que s'estava treballant per arreglar-los. Durant moltes hores hem temut que petaria i que rebríem molt més fort que amb el Gloria", ha reconegut l'alcalde, que ha mobilitzat la maquinària per portar sorra i roques amb camions per reforçar l'estructura que havia d'impedir que el riu engolís el seu voltant.

Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra han desallotjat a primera hora els veïns dels masos de la zona inundable de Torroella de Montgrí fins a la Gola del Ter i l'Ajuntament ha habilitat el pavelló d'esports per acollir-los. Finalment, només ho han necessitat vuit veïns, que a mitja tarda han pogut tornar a casa. Un desallotjament preventiu que, en plena crisi del coronavirus, ha comptat amb mesures que no es van veure durant el temporal del gener: "Tots anaven amb mascaretes i guants i els voluntaris de la Creu Roja els han explicat quines mesures havien de prendre per evitar el risc de contagi", ha apuntat l'alcalde.

Aïllats per les riuades

La pluja s'ha apoderat avui dels paisatges típics de la plana de l'Empordanet. Camps ennuegats a banda i banda de carreteres arrabassades per l'aigua que no podien engolir els rius. Contínuament et trobaves cintes de la policia que impedien el pas per les riuades que s'escapaven per totes bandes i que posaven en perill conductors i vehicles, alguns dels quals s'han quedat atrapats. De fet, fins passat el migdia, ha estat gairebé impossible accedir a Torroella de Montgrí: les carreteres d'Ullà i Gualta estaven impracticables, i només es podia sortir de la població per la via que l'uneix amb Pals.

"Quan acabi tota la crisi del coronavirus, n'haurem de parlar molt seriosament. És inadmissible que cada vegada que plou una mica totes les poblacions del Baix Ter ens quedem aïllats. I ja no és només pels veïns i empreses, és sobretot pels serveis d'emergències. Que ens hi estem jugant el físic!", ha exclamat Jordi Colomí. Després de superar l'alarma d'avui, ara la seva principal preocupació és si l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) obrirà les portes dels pantans de Susqueda i Sau. "Si deixen anar molta aigua pot fer més mal que la pluja d'aquests dies. Demanem que es faci amb molta cura i que es tinguin en compte les repercussions per no rebre per tercera vegada aquest any", ha reclamat l'alcalde, que també ha recordat que les despeses dels estralls del Gloria les ha avançat l'Ajuntament. "I ja tornem a tenir tota la platja de l'Estartit i de la Gola ben brutes. Aquí ens arriba tot el que arrossega el Ter al seu pas", ha recalcat.

Ara bé, l'episodi més greu que ha deixat el temporal ha ocorregut a Vic. Un treballador de l'empresa Le Porc Groumet ha mort arrossegat pel riu Gurri quan anava en bicicleta. Des del sindicat CCOO van reclamar a les administracions que facin "les obres públiques necessàries per dotar els treballadors d'un accés segur i digne al polígon de Bulló, que no estigui supeditat a la climatologia".

Per contra, a Girona tot i que l'Onyar amenaçava amb desbordar-se, finalment només s'han produït petites incidències com ara arbres caiguts. Així mateix, en altres poblacions com Port de la Selva, Blanes o Tossa de Mar l'aigua ha entrat en alguns baixos, soterranis i cases; però sense deixar els estralls que encara cuegen del 'Gloria' que avui, per unes hores, ha retornat a la ment dels gironins que han viscut un 'deja vú' per la pluja que ha fet créixer els rius.