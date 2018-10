El funicular del Tibidabo: transformació total el 2020

Després de quasi 120 anys acostant visitants al Parc d'Atraccions del Tibidabo, el funicular viurà una transformació que el canviarà tant per dins com per fora. La remodelació consistirà en combois nous, amb més espai a l'interior i l'eliminació de la cabina del conductor que potenciarà les vistes panoràmiques durant l'ascens i el descens. El nou funicular passarà a ser una atracció més del parc i serà batejat com a 'Cuca de Llum' pel seu nou aspecte tant interior com, sobretot, exterior.

540x306 El funicular del Tibidabo canviarà del tot el 2020 El funicular del Tibidabo canviarà del tot el 2020

Els treballs començaran el setembre de l'any que ve i duraran pràcticament un any -l'objectiu és que estiguin enllestits l'agost del 2020, segons l'Ajuntament de Barcelona-. El resultat serà una nova atracció que permetrà més viatges cada hora gràcies a un augment de la velocitat, i que guanyarà capacitat passant de les 120 persones actuals a les 252 previstes. A velocitat màxima, recórrer els 1,1 quilòmetres i el desnivell de 252 metres que separen l'estació inferior i el parc d'atraccions requerirà tres minuts. Podrà funcionar en dues modalitats: de manera remota o bé amb el conductor, que tindrà una mena de pupitre i no la cabina tradicional com fins ara.

Per dins, l'habitacle dels combois, no només serà més diàfan i afavorirà veure el paisatge a l'exterior, sinó que també estarà dotat de pantalles interactives que donaran informació als viatges sobre la història del mateix funicular i del Tibidabo. El seu nou nom, Cuca de Llum, és degut a l'aposta per una il·luminació exterior que es veurà sobretot quan es faci fosc.

540x306 El funicular del Tibidabo canviarà del tot el 2020 El funicular del Tibidabo canviarà del tot el 2020

Un "ascensor estrany" pioner a l'Estat

Quan es va començar a construir l'any 1900, no existia cap precedent a Espanya. Va ser el fundador del Parc d'Atraccions del Tibidabo, Salvador Andreu, qui va decidir impulsar aquell "ascensor estrany" que un amic seu havia vist per primer cop en un viatge a Suïssa. Va creure que podia ser un transport idoni per accedir al cim del Tibidabo.

El primer ascens del funicular a la muntanya va ser el 1901. Originalment, tota la carrosseria exterior estava feta de fusta i tenia una capacitat per a 80 persones per comboi. Els cinc compartiments separaven els viatgers per classes: hi havia la preferent i la general.

540x306 El funicular del Tibidabo canviarà del tot el 2020 / ARA El funicular del Tibidabo canviarà del tot el 2020 / ARA

Des de la seva posada en marxa, sota la supervisió de l'enginyer Bonaventura Roig, el funicular ha viscut ja diverses remodelacions. L'any 1922 la primera va servir per canviar la maquinària i ampliar capacitat. La segona, el 1958, quan es va canviar la fusta exterior per xapa metàl·lica. L'última intervenció va ser el 2007 per millorar la maquinària de tracció.