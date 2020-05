Bodes amb 100 invitats i bars oberts al 40%: les mesures de desescalada a la fase 2

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha recollit aquest dissabte les mesures que entraran en vigor en la fase 2 del desconfinament que dissenya el govern espanyol, i a la qual entrarà Formentera aquest dilluns. Si tot evoluciona com preveuen les autoritats sanitàries, el 25 de maig també hi entrarien les regions de Tarragona, les Terres de l'Ebre, l'Alt Pirineu i Aran. La consellera de Salut, Alba Vergés, va anunciar que els indicadors són positius i s'espera que aquests territoris passin a la fase 2.

Entre les principals mesures que detalla el BOE hi ha la reobertura parcial dels centres comercials i l'obertura en un 40% dels locals interiors de bars i restaurants, així com en matèria esportiva es posen les bases per a la represa de les lligues professionals.

Àmbit social

Es realitza una flexibilització de les mesures que afecten la circulació, assistència a sales de vetlla, enterraments i llocs de culte sempre que es respectin les mesures de prevenció i d'higiene establertes en aquest ordre: un màxim de 25 persones en espais a l'aire lliure o 15 persones si és una sala tancada. També es permet la celebració de bodes d'un nombre limitat d'assistents –un màxim de 100 persones– a l'aire lliure.

El món comercial

Es podran reobrir al públic centres i parcs comercials sempre que es prohibeixi la permanència en zones comunes (màxim 30% d'ocupació) o en àrees recreatives, limitant també l'aforament dels establiments al 40%. També s'amplia el nombre de paradetes que poden operar en mercats a l'aire lliure a un terç de la situació habitual, limitant l'afluència massiva de clients per garantir la distància social.

651x366 El cinema té una sala de gairebé 500 localitats. / GRUP TEXAS El cinema té una sala de gairebé 500 localitats. / GRUP TEXAS

Hostaleria, restauració i hotels

Podran obrir els centres per al consum local, excepte les discoteques i els bars d'oci nocturn, sempre que no superin el 40% del seu aforament i es compleixin les mesures sanitàries, amb tandes de desinfecció durant la jornada. Els clients hauran de consumir els productes asseguts únicament a les taules, preferentment amb una cita prèvia. En matèria de ciència i innovació, es podrà reiniciar l'activitat pròpia de les residències de personal investigador, científic i tècnic. Es dona també llum verda a la reobertura al públic de les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics que hagin suspès l'obertura al públic per la normativa de les setmanes anteriors. Podran obrir sempre que no se superi un terç del seu aforament.

La realitat familiar

El govern estatal assegura que les comunitats autònomes podran permetre les visites d'un familiar en habitatges tutelats i en centres residencials de persones amb discapacitats, sempre que en el centre no hi hagi casos confirmats de coronavirus o algun dels seus residents estigui superant el procés de quarantena per haver estat en contacte amb algú infectat.

Canvis en la cultura

El BOE recull que es podran reobrir els locals destinats a actes i espectacles culturals. Si se celebra en un lloc tancat (cinemes, teatres), l'espectador haurà de tenir un seient assignat prèviament i no podrà superar-se el terç de l'aforament original, sempre sense superar la franja de les 50 persones. En activitats a l'aire lliure, el públic haurà d'estar assegut, respectant la distància de seguretat necessària i no podrà superar-se un terç de l'aforament ni tampoc reunir més de 400 persones.

Són les mateixes pautes per a les sales d'exposicions, els centres de visita pública que exhibeixin béns culturals i els monuments. La gent tindrà accés a les biblioteques i a les activitats de consulta sempre que la sala no superi un terç de l'aforament. També es permet l'ús dels ordinadors i els mitjans informàtics, que hauran de ser netejats constantment. S'amplien a vint persones els grups que poden fer activitats de turisme actiu i de naturalesa, i es permeten les celebracions de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències.

651x366 L'entrenador del Barça de bàsquet, Svetislav Pesic / EFE L'entrenador del Barça de bàsquet, Svetislav Pesic / EFE

Esport, professional i no professional

Les persones de fins a 70 anys podran realitzar activitat física no professional en qualsevol franja horària a excepció de la compresa entre les 10:00 hores i les 12:00 hores i entre les 19:00 hores i les 20:00 hores, que queda reservada per a la gent més gran de 70 anys. Les comunitats autònomes i ciutats autònomes podran pactar que en el seu territori aquestes franges puguin començar i acabar fins a dues hores abans i després, sempre que no augmenti la seva durada.

Es disposen dels criteris i condicions per a la represa de les lligues professionals. El paquet de mesures és extens: es permeten els entrenaments totals, amb accions conjuntes de fins a un màxim de catorze persones; cal evitar superar el 50% de la capacitat de la instal·lació; utilització dels vestidors; reunions tècniques de treball amb un màxim de 15 participants entre esportistes i entrenadors, i es permetrà l'accés dels mitjans de comunicació als entrenaments. L'escrit especifica que es podrà reprendre una competició professional sempre que l'evolució sanitària ho permeti i que l'accés de persones als estadis dependrà del Consell Superior d'Esports.

S'obriran de nou les instal·lacions esportives cobertes, com les piscines d'ús esportiu (amb presència d'un entrenador només si és necessari i sense contacte físic) i les recreatives (30% de gent). Caldrà tenir cita prèvia i establir uns torns horaris per evitar aglomeracions i així complir amb les mesures d'higiene i de protecció. Els esportistes integrats en clubs participants en lligues no professionals podran fer entrenaments de caràcter bàsic (adaptat a la modalitat), de manera individual i complint amb les mesures de prevenció i higiene.