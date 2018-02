El govern espanyol aixeca el peu de l'accelerador en el combat contra la immersió pel revés del TC

El revés del Tribunal Constitucional a la Lomce refreda els plans del govern espanyol d'imposar, a través del 155, el castellà com a llengua vehicular a l'escola. Fonts de l'executiu han admès que la sentència modificarà els plans per incorporar la casella del castellà en la preinscripció del curs que ve, i han admès que no els "agrada" que l'alt tribunal els no els doni la raó en un conflicte competencial amb la Generalitat.

Després d'haver obert el debat de la llengua vehicular a les escoles catalanes que ha encès l'espanyolisme, ara l'executiu es veu obligat a recular i encalmar els ànims d'aquests sectors. El ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, ha admès en la sessió de control al govern espanyol que "cap govern pot modificar el model educatiu d'una comunitat autònoma amb el 155".

El també portaveu del govern espanyol ha explicat que el model educatiu depèn en primer lloc de la Constitució i després de l'Estatut, la Lomce i en última instància de la LEC. Tot i així, Méndez de Vigo ha dit que s'han de complir "totes les sentències", incloses les que diuen que el castellà "ha de ser ensenyat en una proporció raonable", amb la qual cosa deixa obert el camí per imposar el 25% de les classes en castellà a què apunten altres sentències.

En resposta a una pregunta de Ciutadans sobre com pensa garantir que el castellà també sigui llengua vehicular, el ministre ha dit que ho farà "complint les sentències dels tribunals", i ha defensat les beques Wert que ha tombat el TC com un "moviment valent" de l'anterior govern de Mariano Rajoy. Méndez de Vigo, però, ha entrat després a l'atac directe contra Cs, de qui ha dit que "està desaparegut" al Parlament i ha censurat que hagi negat un diputat al PP perquè pogués tenir grup propi a la cambra catalana.

Fonts de l'executiu, per la seva banda, han fet una lectura política de la sentència del TC i han considerat que ha de servir perquè els que han dit que "el TC està al servei del govern [espanyol] es posin un esparadrap a la boca".

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, havia marcat abans que Méndez de Vigo el camí de la reculada en assegurar que la sentència obligarà a "resituar" els plans de la preinscripció i ha recordat que el 155 no els permet "canviar les lleis" i que és una "qüestió administrativa", que està "estudiant el ministeri d'Educació".

Gabriel, a Suïssa

Catalá també s'ha referit a l'exili d'Anna Gabriel a Suïssa, i ha afirmat: "Si el jutge sol·licita l'extradició la tramitarem a l'autoritat administrativa suïssa". El ministre ha afirmat que no sap quins delictes li pot atribuir el jutge i que caldrà veure el seu reflex en el Codi Penal helvètic, però s'ha mostrat optimista sobre les possibilitats d'una eventual extradició: "No se m'acut què podria passar perquè la justícia suïssa no la concedís".