El govern espanyol promet 40 milions a les comunitats per als menors no acompanyats

El ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social s'ha compromès a aportar 40 milions d'euros a les comunitats autònomes de l'estat espanyol per atendre els menors estrangers no acompanyats (MENA). El ministeri ha assegurat que en un termini aproximat de sis setmanes s'aprovarà un reial decret amb un pressupost de 40 milions i una vigència de sis mesos. Els diners es destinaran a l'acollida dels MENA i el reial decret –segons el govern espanyol– permetrà que les comunitats autònomes acullin de manera "solidària" els MENA d'altres territoris de l'Estat. Per al ministeri, aquesta acollida "solidària" serà voluntària i haurà de complir els requisits "adequats de qualitat".

Una vegada tancada aquesta acollida "solidària", es repartiran els diners destinats a l'acollida dels MENA en funció d'això i de l'augment dels menors no acompanyats que hagin atès les comunitats autònomes des del desembre de l'any passat. El govern espanyol també ha avançat altres mesures vinculades amb els MENA, com ara revisar els procediments d'ingrés als centres, la identificació dels joves i la millora dels protocols d'actuació sanitària, entre d'altres. També es treballarà per equiparar el model d'atenció dels menors no acompanyats entre totes les comunitats autònomes, cosa que implica posar en marxa "recursos de qualitat i avaluables".

La directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat, Georgina Oliva, ha valorat positivament aquest anunci, encara que ha afegit que els pròxims dies caldrà fer un treball tècnic per revisar els criteris per adaptar-los a la realitat dels territoris. Oliva ha destacat "aquest primer pas" però ha recordat que el Govern "no ha deixat d'atendre cap jove, malgrat el volum d'arribades dels últims temps". En aquest sentit, ha subratllat que s'ha fet "un gran esforç econòmic i humà per donar resposta a una crisi migratòria que ha tingut una repercussió important en el sistema de protecció". Oliva ha tornat a reclamar una estratègia global que sigui coordinada per planificar l'acollida, la generació de places i la recerca de professionals.