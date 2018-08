L'hospital de Reus reobre l'accelerador lineal tancat al juliol

Tres setmanes. Aquest és el límit de temps que ha pogut resistir l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus amb un accelerador lineal –un aparell que irradia tumors cancerígens– tancat. La mesura es va aplicar el 16 de juliol passat amb la previsió de reobrir-lo el 30 de setembre. Emmarcada en els canvis organitzatius de l'estiu primer i per necessitats de funcionament després, la mesura va aixecar una forta polèmica per les advertències de Carles Ferrer, president de la Societat Espanyola d'Oncologia Radioteràpica (SEOR), que el càncer no fa vacances.

Segons les dades d'aquest organisme científic, les ràtios són de 400 pacients per accelerador a l'any, però a Catalunya són d'entre 450 i 500. A més a més, si es prescindeix d'un accelerador voluntàriament la mitjana puja a 740.

L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, de referència oncològica a la demarcació, de propietat totalment municipal i gestionat per l'empresa pública Sagessa, compta amb quatre acceleradors. Dos són a l'hospital nou, un a l'hospital vell i el quart, un model idèntic, a l'hospital de Tortosa, també gestionat per Sagessa.

El cap d'oncologia, el doctor Joan Borràs, ha defensat que l'accelerador es pot tancar temporalment perquè només atenia en aquell moment tretze pacients, es pot reobrir de manera immediata i ho desvincula d'una qüestió de retallades.

Amb aquesta premissa, però, els altres dos acceleradors han treballat fins més tard de la mitjanit –i el temps recomanat és de nou hores al dia– i el personal sanitari ha hagut de fer hores extres. A més a més, el dilluns 23 de juliol una de les màquines ja va patir una avaria, segons fonts del centre.

A partir de demà, l'accelerador es reobrirà, però només durant tres hores al matí per reorganitzar de nou l'assistència i evitar llistes d'espera.

De manera “inexplicable”, però, també s'ha acomiadat un metge del servei, segons el comitè d'empresa. Ho confirma Sandra Guaita (PSC), membre del consell d'administració, on hi ha tots els grups municipals representats. “Els metges no van vinculats a la màquina com els tècnics, però no vam aconseguir aclarir els motius de l'acomiadament”, diu.

Borràs nega cap mesura d'estalvi en el servei i esgrimeix que en un període de tres anys compraran un nou accelerador perquè aquest ja estarà obsolet.

Reus ha quedat exclosa de la donació de 18 acceleradors lineals feta l'any passat per la Fundación Amancio Ortega. Segons Salut, es van regir per les necessitats assistencials del pla oncològic i per l'antiguitat de la maquinària. A Tortosa es va posar en marxa el setembre del 2008 i a Reus el març del 2009. “No tindrem tanta competència quan el demanem a Salut”, diu Borràs.