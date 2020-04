La metamorfosi de tot un país per fer front al coronavirus

La pandèmia va arribar a Catalunya fa poc més d’un mes però ha transformat radicalment no només els hospitals sinó també complexos esportius i hotels. Les últimes dades donen certa esperança: a punt d’arribar a la tercera setmana de confinament, la corba de nous casos s’estabilitza, però els hospitals estan arribant al màxim de la seva capacitat. I el problema, sobretot, són els malalts crítics. Anna Carreras, pneumòloga i cap d’urgències de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, explicava a l’ARA que la biblioteca o el pati de llums s’havien transformat per acollir llits, perquè pràcticament havien hagut de triplicar l’espai dedicat als malalts crítics. La metamorfosi s’ha produït arreu. Dia a dia han augmentat les plantes hospitalàries i els equips mèdics, que han anat creixent amb la incorporació de jubilats, estudiants o acabats de llicenciar, dedicats a atendre exclusivament les conseqüències d’una pandèmia que ho ha sacsejat tot.

A punt de tancar la tercera setmana de confinament, la Vall d’Hebron, per exemple, dedica el 90% del seu espai al covid-19. No és una excepció. El 80% dels llits d’UCI habilitats als centres sanitaris estan ocupats per malalts amb coronavirus. Segons Salut, s’han incrementat en 1.800 els llits d’UCI disponibles, dels quals 1.400 estan ocupats per persones amb coronavirus. En el cas dels centres privats, l’ocupació de llits amb pacients de covid-19 és del 70%, i han incrementat fins al 86% els llits d’UCI.

La pandèmia ha acabat ocupant tots i cadascun dels hospitals, petits i grans, públics i privats, de Catalunya. En aquests moments no hi ha cap centre hospitalari en tot el país que no atengui pacients amb covid-19. Per evitar l’ofec, els centres sanitaris han hagut de créixer fora de les seves parets. Els complexos esportius en ciutats com Barcelona, Vic o Sabadell s’han convertit en satèl·lits dels hospitals. Els hotels -la llista creix cada dia- també han acabat acollint els pacients més lleus o en fase de recuperació. D’altra banda, la Fira de Barcelona està a punt d’obrir les seves portes com a hospital temporal només dedicat a covid-19, amb capacitat per atendre fins a 2.000 persones. El més preocupant i que pot acabar saturant el sistema sanitari són els pacients greus. Els hospitals han anat preparant plans de contingència i han fet servir tots els recursos i una gran capacitat d’inventiva per atendre tothom. L’esforç humà està sent molt important davant l’envestida d’una pandèmia que escanya uns recursos assistencials que arrosseguen des de fa anys una falta generalitzada de personal i materials.