Els municipis de la conca d'Òdena ajornaran la majoria dels impostos per la crisi del covid-19

La majoria dels impostos dels municipis de la conca d'Òdena s'ajornaran els propers mesos mentre es mantingui el confinament a l'espera de tenir una estratègia fiscal i tributària. Així ho ha anunciat l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, durant la seva compareixença diària, en què ha concretat que l'IBI és un dels impostos que quedaran suspesos fins que els alcaldes de la conca sàpiguen quines ajudes reben de la Generalitat i de l'Estat. "Podem dir al ciutadans que estiguin tranquils pel que fa els impostos municipals", ha reiterat l'alcalde, que ha explicat que cada ajuntament donarà detalls de com i quan s'aplica aquesta mesura per ajudar les persones sense ingressos. A la comarca de l'Anoia hi ha hagut un repunt de l'atur de 500 persones en un mes. "Aquesta és una dada molt greu", ha afegit Castells.

La crisi sanitària es podria convertir en una crisi humanitària, i per això el Banc de Queviures de la comarca es prepara per duplicar la seva capacitat a finals d'aquest mes. "Hem rebut com a mínim un 20% més de sol·licituds de les zones confinades des de l'inici de l'aïllament", ha explicat el coordinador de la Creu Roja Anoia, Enric Morist, que també ha anunciat una ampliació de magatzems logístics que permetrà l'arribada de més aliments i la donació de joguines i material educatiu per part d'Abacus a les famílies més vulnerables.

Els tests ràpids a les residències, insuficients

Després de la polèmica pel ball de xifres de les persones grans mortes en residències, Castells ha demanat a Salut informació sobre el recompte dels centres de la conca d'Òdena, a més d'incrementar els tests ràpids al personal i als usuaris. "Creiem que els tests que s'estan fent són insuficients", ha dit l'alcalde, que posa a disposició de la Generalitat els que han rebut de la Diputació de Barcelona. També ha demanat que es proporcioni material de protecció perquè assegura que hi ha residències que només en tenen per a un parell de dies. L'alcalde ha insistit en la importància de tenir espais preparats com a hospitals de campanya com a mesura de precaució, com és el cas del pavelló Les Comes, que ja està equipat, i la residència de l'antiga Mútua Igualadina, que estan a punt d'enllestir: "Millor tenir un pavelló tancat amb 100 llits que 100 persones que no tens on posar".

L'últim balanç d'aquest dijous va sumar nou morts per coronavirus a la conca d'Òdena, una xifra que eleva a 107 les víctimes, i vint positius més que sumen un total de 628 infectats confirmats. Quatre persones van rebre l'alta (215 en total).