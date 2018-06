Un impuls per poder sortir de la pobresa

"Hi ha diversos factors que et porten al resultat d'una equació: la teva predisposició personal, la teva família i la resta de suport que puguis rebre". L'Ayaa Charkaoui, de 18 anys, estudia el cicle superior d'imatge per al diagnòstic i medicina nuclear, i està pendent de les notes de tall per decidir si comença la carrera de medicina. Els seus pares van venir del Marroc a Barcelona, on ella va néixer. "Els primers anys de ser aquí podíem viure amb el que guanyava la meva família, però no ens podíem permetre gaires activitats d'oci", explica l'Ayaa, que a l'etapa escolar –quan feia primària– va entrar al programa CaixaProinfància a través de l'ONG Save the Children. Gràcies al projecte, ella i la seva germana van poder anar a un casal de reforç escolar, tallers i d'activitats d'estiu, del qual ha sigut voluntària. L'Ayaa és una dels 11 joves que l'Obra Social La Caixa ha reconegut.

El casal que es feia a l'escola de la Trinitat Vella on estudiava li va servir per "obrir la ment i tenir més curiositat". "Era una mica tímida i vaig aprendre a conèixer més gent", remarca l'Ayaa. Va anar al casal els diversos cursos de primària i, després d'un any en una entitat juvenil, els primers cursos d'educació secundària hi va fer de voluntària. A l'estiu hi podia dedicar més estona, perquè la resta de l'any li costava més compaginar el voluntariat amb les classes i altres activitats com el teatre. L'Ayaa assegura que el programa de CaixaProinfància ha sigut "una oportunitat" per a ella: "No només per haver-me ofert una part d'oci, sinó també per les diferents experiències". Diu que el programa va ser un impuls, per als seus pares, per poder sortir de la situació de pobresa: "Quan encens un petard, la flama et permet volar. I la meva família necessitava aquest impuls".

Els últims mesos l'Ayaa ha fet el curs de monitora de lleure i aquest estiu es planteja fer les pràctiques al casal. De fet, la seva etapa com a voluntària la va ajudar a decidir què intentaria estudiar uns anys més tard: "De ben petita ja li deia a la meva pediatra que volia ser com ella. I fent de voluntària al casal, quan era amb els petits, encara ho vaig tenir més clar".

85.000 menors atesos

"Estic molt il·lusionada, com tots els del projecte, pel reconeixement. No he fet res especial, però m'agradaria que més persones el poguessin rebre", valora l'Ayaa sobre el guardó de superació personal que ha rebut de l'Obra Social La Caixa. En els 10 primers anys a la província de Barcelona, el programa CaixaProinfància ha atès 85.000 menors de gairebé 53.000 famílies en situació de pobresa; la fundació bancària hi ha destinat 122 milions d'euros. L'objectiu és trencar el cercle de pobresa que es transmet de pares a fills amb l'impuls del reforç educatiu, el temps lliure i la promoció de la salut, entre d'altres. L'Obra Social també ha reconegut una família pel seu apoderament així com l'entitat Salesians Sant Jordi i els serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona pel seu treball en xarxa.