Un incendi calcina l'Ateneu Popular de Sarrià i denuncien que es tracta d'un atac feixista

Un incendi ha calcinat aquesta matinada l'Ateneu Popular de Sarrià, al número 29 del carrer Hort de la Vila del barri barceloní. Cap persona ha resultat ferida en el succés.

Segons fonts del consistori, l'avís de foc s'ha rebut a les 3.45 h i fins al lloc s'hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers de Barcelona, que han acabat les tasques d'extinció i ventilació aquest matí a les 7.49 h.

Per ara es desconeixen les causes de l'incendi, però membres de l'Ateneu han denunciat via Twitter que es tracta d'un atac feixista.

La primera resposta de la Guardia Urbana ha estat que el foc ha començat per "causes desconegudes", nosaltres sabem que les causes són ben conegudes, i es diuen FEIXISME. Donat la gravetat dels fets demanem una investigació rigorosa de veritat — Ateneu Sarrià (@APSarria) 29 de març de 2018

Després de l'atac, han trobat pintades a l'interior de l'immoble amb simbologia nazi, com esvàstiques, i missatges com "esteu morts, CDR".

Pintades amb simbologia nazi i amenaces a l'interior de l'Ateneu Popular de Sarrià / FRANCESC MELCION

Com a conseqüència de les flames, l'edifici té importants danys estructurals: