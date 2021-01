La incidència acumulada es dispara a l'Estat fins a 435 casos per 100.000 habitants

La tercera onada del coronavirus ja comença a ser una realitat al conjunt de l'Estat. La fi de les festes de Nadal dibuixa un situació ascendent de contagis al conjunt del territori espanyol. Tot i que el dilluns és un dia en què no hi ha grans sorpreses per l'efecte del cap de setmana, les dades difoses pel ministeri de Sanitat aventuren setmanes complicades, com han estat alertant els epidemiòlegs a causa de la relaxació durant les festes. "Hem passat unes vacances millor del que hauríem hagut de fer i ara n'estem observant les conseqüències", ha detallat en roda de premsa el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón.

La primera conseqüència és que s'ha disparat en els últims tres dies la incidència acumulada de contagis per cada 100.000 habitants dels últims 14 dies, un dels indicadors més fiables, juntament amb els ingressos hospitalaris, per valorar l'avanç de la pandèmia. Si divendres passat era de 350,48 casos, ara ha augmentat fins a 85 punts fins als 435,62 casos. Cal remuntar-se a principis de novembre, en plena segona onada, per trobar xifres similars, ja que just després del pont de la Immaculada Espanya se situava per sota dels 200 casos. La situació també és complicada pel que fa a les morts: des de divendres se n'han registrat 401 al recompte del ministeri de Sanitat. Cal remuntar-se justament a fa un mes per trobar un registre tan dolent. Ara bé, pel que fa al recompte setmanal, la mitjana es manté de moment estable al voltant dels 575 morts.

El pitjor cap de setmana

Es tracta del pitjor cap de setmana a nivell de contagis des de l'inici de la pandèmia amb 61.422 nous casos. Hi ha dies amb xifres superiors, però mai després d'un cap de setmana, quan habitualment es comuniquen menys positius. Pel que fa a la incidència acumulada, destaca sobretot el cas d'Extremadura, que s'ha disparat per sobre dels 1.000 casos. Les Balears, que ha prohibit les reunions socials a Mallorca i Eivissa, és la segona comunitat més afectada amb 598 casos per cada 100.000 habitants, però seguida ja molt de prop per Madrid, que també es dispara i puja fins als 595 casos. Ara bé, la pressió a les UCI i als hospitals, segons el ministeri de Sanitat, és inferior a la capital espanyola que en llocs com Catalunya. Cal destacar que es tenen en compte les places ampliades –traient l'espai de postoperatoris, per exemple–. Al conjunt de l'Estat, l'ocupació a les UCI és del 26% (de pacients de coronavirus) i la dels hospitalitzats en planta per covid-19 del 13%.

Simón descarta el confinament domiciliari

Tot i aquest escenari, Simón ha sigut moderadament optimista i ha confiat que, després de la relaxació de les vacances de Nadal, els ciutadans prenguin ara més mesures i puguem veure aviat el pic d'aquesta tercera onada. Ha descartat, de fet, el confinament domiciliari perquè "no estem en una situació similar a la primera onada, sinó molt per sota, i s'assembla més al que va ser la segona onada al setembre". "La situació actual, si s'apliquen les normes, la podem controlar perfectament sense confinament domiciliari", ha assegurat, i ha recordat que durant la segona onada no va caldre confinar per no afectar més "l'economia i la societat". De fet, ha situat a finals de febrer i principis de març el moment en què es començaran a notar els efectes de la vacuna en el recompte estatal.

La meitat de dosis administrades

La velocitat de vacunació de les dosis de Pfizer comença a incrementar-se, però Espanya tan sols ha vacunat poc més de la meitat de les dosis que han arribat (54%). De lluny, la comunitat que porta més retard és la de Madrid, amb un 25,2% del total de dosis rebudes tot just administrades. Simon no creu que aquest retard en la vacunació a Madrid sigui només pels efectes del temporal. De fet, el govern madrileny assegura que ha reprès la vacunació en residències –que ha externalitzat a la Creu Roja–. La segona comunitat que menys ha vacunat són les Balears amb un 36,2%, però es tracta de dades de divendres. Catalunya se situa lleugerament per sobre de la mitjana amb un 56,7%.

Pel que fa a la variant britànica, Simón nega que la propagació més gran del virus sigui per la introducció a Espanya. De moment s'han identificat i confirmat 70 casos a data de divendres, deu més que el dia anterior, però encara hi ha 72 casos més en estudi i des del ministeri de Sanitat donen per fet que s'acabaran detectant "centenars d'aquests casos". "El problema no és la soca britànica sinó el nostre comportament", ha assenyalat l'epidemiòleg. És a dir, el fet que no es compleixin les normes i es causin més contagis.