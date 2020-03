Una investigadora de la UdG denuncia que un superior i un company l'han discriminat i menystingut durant anys

Una investigadora de la Universitat de Girona (UdG) ha denunciat a través de les xarxes socials que un superior i un company l'han "aïllat, menystingut i menyspreat" al seu lloc de feina durant anys. "M'han negat tota oportunitat per poder progressar, fent-me sentir sempre discriminada i ignorada. M’han vetat o posat traves, fent que disposés sempre de molt pocs recursos o fins i tot que m'ho hagués de pagar de la meva butxaca", ha escrit en un fil de Twitter. Fonts de la UdG assenyalen que coneixen el cas i que "s'està treballant d'acord amb l'aplicació dels protocols establerts quan es produeixen conflictes en l'àmbit laboral".

Per fi, un cop vençuda la por, m’atreveixo a explicar la situació que he viscut a la @univgirona durant els darrers anys, una situació que ha acabat, de moment, amb 17 anys de carrera científica. Poder-ho expressar públicament és alliberar-me i quedar amb pau amb mi mateixa [FIL] pic.twitter.com/EFXJ1t2fb3 — Eva Bussalleu Muntada (@EvaBussaMu) March 2, 2020

La investigadora relata que els dos homes no li dirigien la paraula, l'ignoraven en públic, no l'informaven de les qüestions més bàsiques del grup de recerca ni de l'àrea i que no tenia accés ni al material de laboratori ni als recursos econòmics col·lectius. La dona afirma que ha constatat des de fa anys que la volien "forçar a abandonar" el seu lloc de treball i que van treure a concurs públic la plaça que ocupava des de feia 10 anys quan estava embarassada. Una plaça que, finalment, va acabar guanyant el company que l'hauria discriminat.

Com a conseqüència d'aquesta situació, la investigadora assegura que va tenir problemes amb l'embaràs: "Pèrdues, angoixa, nervis, erupcions a la pell, visites constants a metges", i que no ha pogut alletar el seu fill perquè de l'estrès va perdre la llet. A més, ha posat fi a disset anys de carrera científica a la UdG.

Des del centre universitari indiquen que no poden donar més explicacions del cas perquè la llei els obliga a tractar-lo de manera confidencial, però que s'està investigant la denúncia i que s'han aplicat els protocols corresponents.