Trapero: "El 2017 tothom ho podria haver fet millor i jo el primer"

Les primeres paraules del major Josep Lluís Trapero en el seu retorn com a cap dels Mossos d'Esquadra han sigut per fer autocrítica. "Tothom ho podria haver fet millor i jo el primer", ha expressat Trapero, sense dir-ho explícitament, sobre la gestió de l'1-O. El major ha parlat "d'aquells moments del 2017". Trapero ha assegurat que ja va "entomar el mea culpa" en els aspectes que pensava que s'havia equivocat als judicis al Tribunal Suprem i a l'Audiència Nacional. "La meva defensa del cos no va ser ben entesa", ha afegit. El major també ha assegurat que ha aprofitat els últims tres anys en què ha deixat de ser cap del cos per "créixer com a persona", cosa que ha considerat que el "pot ajudar a una millora professional".