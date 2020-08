El jove mort a Platja d'Aro va patir la picada d'un peix aranya

El menor de 16 anys que va morir dissabte passat a la platja gran de Platja d'Aro va patir la picada d'un peix aranya mentre feia immersió lleugera, segons els primers resultats de l'autòpsia donada a conèixer pels seus pares i que ha recollit l'agència Efe. Els pares del jove, veí de Montagut i Oix (Girona), han assegurat que, segons aquestes dades, l'adolescent va patir un "xoc" anafilàctic després de la picada.

En un comunicat fet públic aquest dimecres, els pares atribueixen el que ha passat a la picada d'un peix aranya, Trachinus araneus, encara que això no ha pogut ser confirmat pels agents de la Unitat de Policia Judicial de la Guàrdia Civil que porten el cas perquè la família encara no els ha lliurat la càmera amb la qual el menor filmava el fons marí en el moment de la seva mort.

Els fets van passar cap a les 15.30 hores, quan els pares es van adonar que feia estona que no veien el seu fill, que estava practicant immersió lleugera, i van alertar els socorristes, que van activar els serveis d'emergència, però, finalment, van ser uns banyistes els que el van localitzar cap a les 16.15 hores. El jove va ser traslladat a la sorra i els socorristes van intentar reanimar-lo, sense èxit.

Segons fonts pròximes al cas, la petita ferida d'entre 2 i 3 mil·límetres que presentava el menor a la tràquea, a prop de la nou, i unes marques a la cara feien sospitar, tant als investigadors com a la família, que no es tractava d'un ofegament.

L'autòpsia ha anat a càrrec de l'Institut de Medicina Legal (IMLC) de Girona i s'està a l'espera dels resultats de les proves toxicològiques enviades a l'Institut Nacional de Toxicologia de Barcelona, tot i que, per ara, tot apunta a una mort per "xoc "anafilàctic per la reacció a una toxina.

La família detalla en el comunicat que el menor feia immersió lleugera "quan va trobar una medusa a 100 metres de la platja que el va portar fins a un peix estrany i molt colorit i amb cara d'inofensiu, només el va poder filmar 30 segons a distància, en l'últim segon va desaparèixer i li va fer un pessic mortal instantani a la mandíbula ".

Els pares relaten el que recullen les imatges de la càmera, tot i que reconeixen no haver-les vist personalment "per prescripció mèdica". El peix aranya, que pot arribar a fer mig metre, viu semienterrat en fons sorrencs i només deixa al descobert els ulls i la primera de les dues aletes dorsals que té, formada per sis o set radis durs de color negre connectats a una glàndula de verí.

La toxina del peix aranya normalment causa sensació de cremor i intens dolor que es calma amb aigua calenta, encara que també pot ocasionar marejos, nàusees, pèrdua de consciència i fins i tot la mort per xoc anafilàctic.