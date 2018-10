Una psicopedagoga sobre els pares de la Nadia: "Han jugat amb els sentiments i la bona voluntat de la gent"

Diverses psicopedagogues que han declarat com a testimonis en el judici per la presumpta estafa comesa pels pares de la Nadia han assegurat que el seu cas ha perjudicat la credibilitat de les iniciatives solidàries. "¿Qui creurà ara que jo pugui demanar ajuda per a una altra criatura?", ha afirmat una professional que des del seu centre havia col·laborat en la recollida de donatius per a les suposades operacions que havien de servir per curar la nena. "Han jugat amb tot, amb el temps, amb els sentiments i amb la bona voluntat de la gent", ha sentenciat.

Segons la psicopedagoga, la presumpta estafa que es jutja a l'Audiència de Lleida fins i tot va malmetre aquesta confiança en els més petits. "Hi va haver nens que celebraven la comunió que van posar 100 euros per a la Nadia. No hi ha paraules per descriure com se sentia la nena que hi va col·laborar", ha explicat.

"Ella seria incapaç d'enganyar ningú"

Durant la tercera sessió del judici d'avui també ha declarat el germà de la mare, Joan Garau, que ha defensat la innocència de la dona. "Ella seria incapaç d'enganyar ningú, i més en un tema tan seriós com aquest", ha assegurat l'home, que ha explicat que la seva germana "confiava cegament" en el seu marit i que era el pare de la menor qui s'encarregava de fer "totes les gestions".

Segons Garau, a la família tampoc "li passava pel cap" que es pogués estar fent res malament. "Ell era molt hermètic sobre els tractaments a la nena", ha explicat, tot i que ha assegurat que tant Fernando Blanco com Margarita Garau "es desvivien per la nena".