Albert López, disposat a acceptar gairebé tres anys de presó per encobrir el crim de la Urbana

Últim gir de guió al judici de la Guàrdia Urbana, l'assassinat de l'agent Pedro Rodríguez, trobat calcinat dins el seu cotxe al pantà de Foix el maig del 2017. L'advocat d'un dels acusats, Albert López, amant de l'altra processada i parella de la víctima, Rosa Peral, ha canviat les seves conclusions finals aquest dissabte.

El lletrat José Luís Bravo, que inicialment demanava l'absolució del seu client, accepta ara dos anys i deu mesos de presó per a ell. D'aquesta manera, López manté en essència la seva tesi de defensa –que passa per culpar exclusivament Peral de l'assassinat– però admet que va encobrir el crim, per una "lleialtat cega" cap a Peral. Ara bé, el temps de condemna que accepta el processat és pràcticament el que ja suma en presó preventiva.

Per la seva banda, el fiscal ha confirmat el que ja havia anunciat mentre escoltava els testimonis del pare de Peral, un veí de la dona i un superior de la Guàrdia Urbana: els denunciarà per haver mentit en el judici. En el cas del comandament de Peral i López, el caporal Leal, el fiscal Félix Martín hi afegeix un delicte d'encobriment d'assassinat. Caldrà veure si el jurat comparteix l'opinió del ministeri públic. Si així queda reflectit a la sentència, se'ls podria investigar en una causa paral·lela. Tant el delicte d'encobriment com el de fals testimoni estan castigats al Codi Penal amb una condemna que pot arribar, com a màxim, a tres anys de presó.

El judici s'ha accelerat en les últimes hores a causa de la crisi del coronavirus. El president de la sala va habilitar ahir a la tarda i aquest dissabte al matí perquè declarés López i dilluns, un cop presentades les conclusions, cadascuna de les parts exposarà el seu informe final, que recollirà les tesis exposades en el judici. Peral culpa López del crim, aquest assegura que va ser la seva amant qui va matar la víctima i que ell només va encobrir l'assassinat.

Les acusacions no es creuen cap de les dues versions. Insisteixen que els dos acusats van traçar un pla comú per posar fi a la vida de l'agent que van materialitzar el 2 de maig del 2017 a la matinada. El fiscal va parlar fins i tot del crim com una "diabòlica prova d'amor" entre els dos amants, que haurien reprès la relació poques setmanes abans.