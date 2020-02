Una sessió inèdita al judici de la Guàrdia Urbana: el jurat es trasllada als escenaris del crim

El judici contra els agents de la Guàrdia Urbana Rosa Peral i Albert López com a presumptes autors de la mort de la parella d'ella, el també agent Pedro R., viu aquest dilluns una jornada inèdita. Els membres del jurat popular inspeccionen els diferents escenaris del crim: el domicili de l'acusada, on presumptament es va cometre el crim, així com el lloc on es va trobar el cadàver al maleter d'un cotxe calcinat a la vora del pantà de Foix.

El jurat ha visitat primer la casa de Cubelles on vivien la víctima i l'acusada, que eren parella quan van passar els fets, el maig del 2017. Ha estat una petició del fiscal, Félix Martín, la que ha motivat la visita perquè es puguin veure les habitacions i, especialment, l'estança on es va trobar una bombeta tacada de sang i on els investigadors sospiten que es va produir el crim. La comitiva judicial i els acusats han arribat poc minuts després de les 11.00 h a la casa de Peral. Ho han fet en cotxes de paisà de la policia. Tot seguit han arribat els membres del jurat popular, que han sigut traslladats en taxi des de l'Audiència de Barcelona fins a la casa.

Davant la falta de proves directes del crim, com ara saber el lloc exacte de la mort o l'arma utilitzada, es va demanar aquest procediment excepcional. Es pretén que el jurat faci el mateix recorregut que se sospita que van fer els acusats després del crim perquè puguin veure per ells mateixos "elements com el temps necessari per fer la ruta, la dificultat o la compatibilitat o incompatibilitat d'algunes de les declaracions dels acusats", segons defensa la Fiscalia.

Està previst que el jurat també passi per la urbanització on vivia l'exmarit de Peral, Rubén C., i on presumptament els acusats –que mantenen versions contraposades del que va passar– van portar el mòbil de la víctima per fingir amb el posicionament telefònic que havia anat fins allà per barallar-se amb ell.

L'últim punt de la ruta serà la pista forestal propera a la BV-2115, al costat del pantà de Foix, on es va localitzar el cotxe cremat amb el cadàver dins del maleter, al terme municipal de Castellet i la Gornal, segons ha informat Europa Press.

El jutge va avisar la setmana passada que el que avui es farà no és una reconstrucció dels fets sinó una inspecció ocular, per la qual cosa cap de les parts podrà intervenir ni tampoc influir en cap dels membres del jurat.

Aquesta no és la primera vegada que els membres del jurat popular participen en una diligència d'inspecció ocular fora de les dependències judicials. Consten, almenys, una diligència de reconstrucció realitzada en un judici amb jurat celebrat a Barcelona i mínim tres casos en judicis a l'Audiència de Girona.