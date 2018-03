Un acusat que s'enfronta a presó permanent revisable admet haver matat una dona a Tarragona però nega haver-la violat

L'home acusat d'haver violat i matat una dona que vivia en una tenda de campanya a Tarragona ha admès que la va apunyalar però ha negat haver-la agredit sexualment. Ha assegurat que la nit del crim, el 9 d'octubre del 2015, va mantenir relacions sexuals consentides amb la víctima però que "va entrar en pànic" quan aquesta va amenaçar de denunciar-lo i la va acabar matant. Precisament el delicte d'agressió sexual és el que justifica que la fiscalia demani per a l'acusat la pena de presó permanent revisable. El ministeri públic entén que la violació és el que va provocar que l'home acabés matant la dona.

Aquesta és la primera vegada a Catalunya que es demana l'aplicació d'aquesta condemna, que és la més greu que preveu el Codi Penal. El judici arriba 24 hores abans que es debati al Congrés de Diputats l'aplicació de la pena de presó permanent revisable.

Impassible

L'acusat, de 35 anys, s'ha mostrat impassible durant tota la declaració. S'ha defensat dient que aquella nit havia begut molt, que havia fumat marihuana i que va mantenir relacions sexuals consentides amb la jove, de qui ha dit que sempre anava despullada pel campament. Segons el seu relat, uns deu minuts després ell va sortir de la tenda i ella es va posar a plorar i a cridar que el denunciaria. L'home ha assegurat que va entrar "en pànic": "Com que anava tan begut, vaig agafar un ganivet i la vaig agredir dos o tres cops, no ho recordo, però no la volia matar", ha assegurat.

L'home ha intentat justificar els fets en diversos moments de la declaració dient que va actuar mogut per la por. "Del pànic que tenia, no sabia què fer", ha assegurat en un moment. Ha tornat a fer servir la mateixa expressió, "el pànic", per justificar clavar "ganivetades al cap i a l'esquena" a la víctima.