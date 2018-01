Els jurats podran incloure discapacitats a partir del febrer

“Les persones amb discapacitat no podran ser excloses”. D’aquí un mes, quan s’hagin d’escollir les persones que poden formar part d’un jurat popular, ja s’aplicarà aquest requisit. Fins ara, la llei del tribunal del jurat -la norma que estableix el funcionament i el procés de selecció- deixava directament fora de la tria les persones amb qualsevol “impediment físic, psíquic o sensorial”. Es considerava que no podien exercir la funció de jurat. A través del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb discapacitat, el CERMI, es va demanar que es canviés aquest requisit de la llei del tribunal, i el Congrés dels Diputats ho va aprovar al setembre.

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar la reforma fa un mes, i a partir del 14 de febrer es farà efectiva. “És un primer pas”, diu la responsable jurídica de la federació catalana de persones amb discapacitat intel·lectual (Dincat), Sònia Fabra. Però afegeix que el nou requisit també apunta que les persones han de tenir “l’aptitud suficient” per fer la funció de jurat. “Som conscients que això no obre la porta a totes les persones perquè formin part d’un jurat -destaca Fabra-. Sospitem que a la pràctica les persones amb discapacitat intel·lectual no hi podran accedir o hauran de fer esforços per demostrar que tenen la capacitat d’exercir de jurat”.

Els cinc requisits que fixa la nova llei per poder formar part d’un jurat són ser major d’edat, no estar inhabilitat per poder votar, saber llegir i escriure, ser veí de la província on s’ha comès el delicte que es jutja i tenir l’aptitud suficient. En aquest últim punt, la llei reformada subratlla que les persones amb discapacitat no podran ser excloses per aquesta circumstància i que l’administració de justícia ha de proporcionar tant els “suports” com els “ajustos” necessaris perquè puguin exercir la tasca amb normalitat. Fabra assegura que “és positiu que no s’exclogui de manera directa”, encara que considera que amb el requisit de “l’aptitud suficient” no es compleix la plena igualtat que defensen la Constitució espanyola i la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (i que es recullen en el preàmbul de la norma reformada).

Un pla per adaptar els espais

El president de la federació de les entitats de les persones amb discapacitat física (ECOM), Antonio Guillén, també valora que el canvi en la llei del tribunal del jurat “és un avenç important”. “S’ha de normalitzar la relació entre la justícia i el sector de la discapacitat”, afirma Guillén. Pel que fa a l’aplicació de la nova norma, opina que caldria -per a les persones amb discapacitat física- un pla per adaptar els espais judicials, com les sales on el jurat popular segueix el judici. “S’hi ha de poder accedir sense dificultats”, insisteix Guillén. Afegeix que les persones amb discapacitat, des del moment que entren al procés de selecció del jurat, han de rebre el mateix tracte.

Per la seva banda, la responsable jurídica de Dincat reclama un llenguatge judicial més accessible. Fabra aposta per introduir en l’àmbit de la justícia el moviment de la lectura fàcil, que promou la simplificació dels textos, amb un llenguatge planer i directe, per fer-los entenedors. Això, a la pràctica, ajudaria tots els ciutadans, no només els discapacitats, sobretot si es té en compte que als tribunals es fa servir un llenguatge força especialitzat.

Fabra també subratlla que, d’entrada, la reforma no exclou d’un jurat popular les persones que tinguin una declaració judicial d’incapacitat, malgrat que recorda que abans de constituir el tribunal hi ha un protocol de selecció en què es poden refusar els candidats. Tot i això, les entitats coincideixen a ressaltar el canvi que s’introduirà d’aquí un mes perquè, segons el president d’ECOM, “es posa la mirada en espais que queden a l’ombra” de les persones amb discapacitat.