El jutge avala les restriccions flexibilitzades al Segrià durant quinze dies

El jutge de guàrdia ha avalat aplicar unes restriccions flexibilitzades per al covid-19 als set municipis del Segrià que fins ara estaven en confinament: Lleida, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre. El jutjat d'instrucció número 4 de Lleida ha ratificat per un període de quinze dies les mesures que va presentar aquest dimecres el Govern, consistents en la recuperació de l'activitat comercial –sense haver de demanar hora–, cultural i esportiva sempre que no se superi el 50% de l'aforament. Pel que fa a l'hostaleria i la restauració, només poden obrir les terrasses a la meitat de la capacitat sense servei dins els locals, que hauran de tancar com a molt tard a mitjanit. Continua vigent la prohibició de trobades de més de deu persones tant a l'espai públic com al privat.

Tot i que la Fiscalia, com ha fet en les anteriors peticions arran de les restriccions, rebutjava fixar aquest màxim de deu persones, el jutge de Lleida l'ha mantingut. El magistrat recorda que la Generalitat ha demanat canviar i prorrogar les mesures que ja s'aplicaven a les set localitats del Segrià perquè, amb les limitacions de fins ara, "s'ha controlat parcialment" l'augment dels contagis, "si bé la situació epidemiològica dels municipis afectats obliga a mantenir la contenció de l'activitat laboral i social per frenar la transmissió del virus i protegir la salut de la població". "La corba de nous contagis comença a aplanar-se i les dades presenten certes millores", apunta el jutge, segons l'informe d'aquest dimecres de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.

Per això accepta les mesures davant "l'increment del risc de transmissió comunitària del covid-19 que el fet de no ratificar-les comportaria". Afegeix que la resolució del Govern no prohibeix l'activitat comercial, cultural ni esportiva, sinó que en restringeix l'aforament al 50%, "cosa que és proporcional a la situació pandèmica amb l'interès d'evitar aglomeracions o una concurrència massiva de persones en espais públics i privats que faciliti els contagis". Pel que fa a la prohibició de trobades de més de deu persones, el jutge "no comparteix" el criteri de la Fiscalia perquè, encara que es pugui "qüestionar" la constitucionalitat d'aquesta limitació d'un dret fonamental, la resolució "no suprimeix ni restringeix el dret de reunió, sinó que en modula l'exercici". Segons el magistrat, té cobertura constitucional perquè "busca limitar l'impacte en la salut dels éssers humans".

El jutge de Lleida conclou que "resulta proporcional la prohibició de reunions de més de deu persones" davant els brots de contagis detectats a Espanya: "Esdevé imprescindible superposar l'actual situació sanitària urgent" davant "la ponderació de drets". I recorda que les administracions poden aplicar el règim sancionador corresponent si s'incompleixen les restriccions.